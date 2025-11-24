趙露思蘋果水保養秘訣公開！中醫推薦5款美容茶飲提升氣色、改善疲勞

今年以人氣陸劇《許我耀眼》再次成為話題焦點的趙露思，日前不只發表了新專輯，更在慶生見面會上大秀演藝實力令粉絲驚豔。然而擁有骨感身材與精緻臉蛋的她，便曾在直播上分享自己私下美容養顏秘訣，就是每天一杯自製「蘋果水」！到底全網爆紅的「蘋果水」怎麼製作？還有哪些養顏美容茶推薦？以下文章一次整理給妳！

趙露思變漂亮喝「蘋果水」

趙露思的保養祕訣、妝容風格，甚至瘦身攻略，是許多女性心中的美容教科書 source : 趙露思@小紅書

趙露思的保養祕訣、妝容風格，甚至瘦身攻略，是許多女性心中的美容教科書，日前她更在直播上分享，自己調養好氣色與好膚況的關鍵，就是每天煮上一杯養顏蘋果水！這杯添加黃耆、紅棗、麥冬、桂圓、枸杞等中藥材與蘋果一起沖泡的「蘋果水」，既能滋養氣血、滋潤肌膚與喉嚨，更能提升元氣改善疲勞，想變漂亮的女孩以下製作方式快快學起來！

【趙露思同款美顏蘋果水】

準備材料：

蘋果 3-5片、黃耆 5-8克、紅棗 5颗、麥冬 10克、桂圓 6-8颗、枸杞 5克、熱水800–1000ml。

作法：

步驟一：蘋果洗淨切片、紅棗去核

步驟二：黃耆、麥冬、桂圓、紅棗沖洗後浸泡15分鐘

步驟三：所有材料放進電鍋，加水800–1000ml燉煮30分鐘

步驟四：起鍋後再加入枸杞悶一下即可完成

中醫推薦養顏美容茶1：玫瑰枸杞紅棗茶

「玫瑰枸杞紅棗茶」以乾燥玫瑰花、枸杞、紅棗為主要原料 source : pexels

廣告 廣告

除了趙露思同款蘋果水之外，馬光中醫診所中醫師也以專業視角推薦多款養顏美容茶，提供女性們更多變漂亮的新方案！第一款「玫瑰枸杞紅棗茶」以乾燥玫瑰花、枸杞、紅棗為主要原料，有助於舒緩情緒、調節內分泌，更能達到補血養顏、改善氣色等活血效果。

【玫瑰枸杞紅棗茶】

準備材料：乾燥玫瑰花5-8朵、枸杞10粒、去核紅棗3-4顆、熱水500毫升。

做法：

步驟一、將玫瑰花、枸杞、紅棗洗淨，放入保溫杯或茶壺。

步驟二、加入熱水，蓋上蓋子悶泡10-15分鐘即可飲用。

步驟三、可依口味加入少量蜂蜜調味。

建議：每日午後飲用1-2杯，避免經期過量飲用。

中醫推薦養顏美容茶2：銀耳蓮子百合茶

此款養生茶品，使用銀耳、蓮子、百合作為主要材料 source : pexels

若你也有著疲勞、精神不濟，進而影響氣色與情緒的困擾嗎？可以試著在日常搭配飲用這款「銀耳蓮子百合茶」。此款養生茶品，使用銀耳、蓮子、百合作為主要材料，能有助於滋陰潤肺、養顏美容，並且達到安神、潤燥、改善疲勞的功效，是更年期女性的滋補良方

【銀耳蓮子百合茶】

準備材料：乾銀耳5克（約1小朵）、蓮子8-10粒（去芯）、乾百合5-8片、熱水500毫升。

做法：

步驟一：銀耳提前用溫水泡發2小時，洗淨撕成小塊；蓮子與百合洗淨。

步驟二：將所有材料放入茶壺或燉盅，加入熱水，蓋上蓋子燉煮15-20分鐘，或用保溫杯悶泡20分鐘。

步驟三：可加入少許冰糖調味，增添甜潤口感。

建議：每晚睡前1小時飲用1杯，連續飲用1週效果更佳，適合長期滋養。

中醫推薦養顏美容茶3：洛神消化茶

消化代謝若不好，不只會直接影響身材，更可能讓妳的膚況、氣色每況愈下 source : pexels

消化代謝若不好，不只會直接影響身材，更可能讓妳的膚況、氣色每況愈下！在養生建議上，中醫師推薦這款「洛神消化茶」，使用烏梅、洛神花、荷葉作為主要原料，不只具有生津止渴的效果，更有助於降血脂、降膽固醇和減肥，其中洛神花更是養顏美容聖品！

【洛神消化茶】

準備材料：烏梅20公克，洛神花 20公克，荷葉10克，冰糖適量、水1200公克。

作法：

將水、烏梅、洛神花、荷葉放入鍋中，煮滾25分鐘，放涼後即可飲用。

建議：空腹不宜大量飲用，孕婦及哺乳婦女亦不宜飲用。

中醫推薦養顏美容茶4：洋甘菊枸杞銀耳湯

「洋甘菊枸杞銀耳湯」便推薦給需要養成美容覺習慣的人 source : pexels

邁入秋冬季節，難免出現乾咳、喉嚨乾癢等症狀，甚至身體的不適還會連帶影響睡眠，讓氣色也跟著亮紅燈！這款「洋甘菊枸杞銀耳湯」便推薦給需要養成美容覺習慣的人。使用洋甘菊、枸杞、銀耳燉煮，有效達到生津止咳、增強免疫力、穩定情緒，以及養顏美容的作用。

【洋甘菊枸杞銀耳湯】

準備材料：洋甘菊、枸杞、銀耳

建議：需要開車或操作危險性機具者不宜食用。

中醫推薦養顏美容茶5：養血玫瑰茶

當你發現臉部出現黯沉、黑眼圈、黑斑等問題，或許也暗示著身體健康出現警訊 source : pexels

當你發現臉部出現黯沉、黑眼圈、黑斑等問題，或許也暗示著身體健康出現警訊！要變漂亮的前提，養生得顧好，而日常便很推薦搭配這款「養血玫瑰茶」。以玫瑰花茶為基底，搭配龍眼乾，不僅有助於養血安神，更能加速膠原蛋白生成，調理出紅潤好氣色，對於女性來說更具有暖經、舒緩經痛的效果。

【養血玫瑰茶】

準備材料：玫瑰花茶、龍眼乾適量

建議：孕婦、腸胃不適者不得飲用。

【本文由「Bella儂儂」提供，未經授權，請勿轉載!】

【延伸閱讀】

《新聞女王2》余詩曼髮型盤點！50歲減齡中長髮5款推薦，優雅又顯小臉

2025鮑伯短髮推薦22款：齊瀏海、水波捲減齡、顯小臉髮型全攻略