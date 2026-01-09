趙露思蘋果水爆紅！營養師揭「瘦身真相」：取代含糖飲料才是重點

近期「趙露思蘋果水」成為網路熱搜話題，引發大批民眾跟風嘗試。趙露思先前在直播中分享，生病時奶奶經常用蘋果搭配枸杞、紅棗煮水給她飲用，喝完後氣色明顯改善，這款溫和的日常飲品因此迅速爆紅。嘉康利營養師林宸安指出，蘋果肉桂水之所以被冠上「瘦身水」稱號，實際上並非因為具有直接燃脂效果，而是因為熱量極低且能有效取代高糖分飲料。一杯蘋果肉桂水的組成相當簡單，僅包含水、少量蘋果片及一根肉桂棒，當民眾選擇以此飲品替代手搖飲料、含糖飲品或果汁時，整體熱量攝取量自然會大幅下降。

趙露思先前在直播中分享，生病時奶奶經常用蘋果搭配枸杞、紅棗煮水給她飲用，喝完後氣色明顯改善，這款溫和的日常飲品因此迅速爆紅。(圖/翻攝趙露思工作室官微)

廣告 廣告

根據《TVBS新聞網》報導，林宸安營養師說明，多喝水本身就能提升飽足感，也有助於減少因缺水導致的「假性飢餓」現象。研究顯示，肉桂有助於提升胰島素敏感度、穩定血糖，讓人比較不容易出現暴飲暴食的情況或特別想吃甜食的慾望。不過她強調，蘋果肉桂水並沒有直接燃燒脂肪的作用，重點在於行為與飲食選擇的改變，從選擇健康飲料開始，進而影響整體飲食選擇，達到多喝水、增加飽足感、選擇健康食物並控制食量的效果。

針對蘋果與肉桂各自的營養價值，林宸安營養師表示，蘋果富含水溶性膳食纖維「果膠」，能增加飽足感、減緩糖分吸收，同時含有多酚，有助於調整腸道菌相；肉桂則被認為能提升胰島素敏感性，幫助穩定血糖。整體而言，蘋果肉桂水的作用偏向「穩定血糖加上輔助控制食慾」，而非直接燃燒脂肪。

對於習慣飲用「有味道飲料」的民眾來說，蘋果肉桂水最大的優點在於口感容易接受、能輕鬆取代含糖飲料。由於具有淡淡果香與香料味，會讓人更願意增加飲水量，進而提升飽足感、穩定血糖，同時確保水分攝取充足，間接幫助代謝循環運作。

林宸安營養師建議，蘋果應連皮使用，因為果皮富含膳食纖維與多酚，營養價值更為完整；肉桂則以肉桂棒為佳，風味自然、穩定性高，也能避免肉桂粉可能混雜其他物質或攝取過量香豆素的風險。基本配方可參考：蘋果半顆至一顆(連皮切薄片)、肉桂棒一根、水約一千毫升，冷水一起加熱煮滾後，小火煮十至十五分鐘即可。

蘋果肉桂水之所以被冠上「瘦身水」稱號，實際上並非因為具有直接燃脂效果，而是因為熱量極低且能有效取代高糖分飲料。 （示意圖／Pixabay）

飲用時機方面，蘋果肉桂水可作為日常補充水分之用，任何時間都能飲用。若在餐前或餐中飲用，能增加飽足感，有助於減少正餐攝取量，對控制熱量更有幫助。

林宸安營養師提醒，若有血糖控制問題的民眾，仍應搭配專業醫療與控糖計畫；腸胃敏感、胃食道逆流者，飲用後可能感到刺激不適。孕婦與哺乳中族群則不建議大量攝取。她也提到，相較之下，使用肉桂棒會比肉桂粉來得安全，若使用肉桂粉，建議粉末每日攝取量小於二分之一至一茶匙(約二公克)。

林宸安營養師也推薦幾款好喝且日常容易取得的選擇。天然無糖茶含有茶多酚，可幫助抗氧化、促進新陳代謝，長期飲用可降低對甜味的依賴。牛蒡茶含有鉀離子，可幫助利尿消水腫，並且含有水溶性膳食纖維(菊糖)，可延緩糖分吸收、降低血糖波動，因為不含咖啡因，相較於茶飲適合整天飲用，降低對睡眠的影響。

洛神花茶含有多酚與花青素，可幫助抗氧化、增加胰島素敏感性，部分研究指出可幫助脂質代謝、降低三酸甘油脂，同時花茶的酸味可刺激味覺，降低餐後油膩感，提升飲食滿足度，降低餐後再進食的機率。

延伸閱讀

民進黨抹黃張善政翻車！他挖出鄭文燦「辣妹打臀」影片狠打臉

不爽女友分手！陸男砍死她哥傳「屍體照」示威 法院重判死刑

日本大阪通天閣起火！大量濃煙竄出 30輛消防車出動搶救