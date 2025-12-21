趙露思處命運低谷「克服恐懼」 親曝心聲：努力的意義

趙露思克服恐懼在《珠簾玉幕》中下水飾演採珠奴。（圖／緯來戲劇台提供）





由趙露思、劉宇寧主演的《珠簾玉幕》中，趙露思飾演在命運淒苦的採珠奴，還為角色特別去學潛水；趙露思透露自己有深海恐懼症，但為了拍潛水戲，竟有四天泡在水裡，劇中的角色常處於命運低谷，卻不畏艱難勇往直前，她坦言看到劇本時就很能共情這個角色，毅然接拍此劇。

趙露思在《珠簾玉幕》從珠奴變成珠姬，要將珍珠拉抬到最高價。（圖／緯來戲劇台提供）

《珠簾玉幕》中一開場就是趙露思的潛水戲，她說，當時劇組說要找個游泳攝影棚拍攝，卻沒想到美術造景太強，把橫店片場改造成「橫店峇里島」讓她嘆為觀止。為了劇中採珠奴「端午」一角，她還特別找教練學潛水，趙露思說，她其實怕水，更怕深海，平常也不愛搭船，一開始下水拍攝眼睛還看不見，後來愈來愈有安全感，秉持著來都來了的信念，非得把這場戲演好，才能拍好下水戲。

趙露思與劉宇寧在戲裡一開始的關係是劍拔弩張，卻因為看見彼此身上都有對方的影子，逐漸被吸引，進入愛情戲份。但一開始也有劉宇寧飾演的「郎主」欺負端午的橋段，有一場戲，劉宇寧一腳踩在趙露思的手上，趙露思在地上狂叫吶喊要回母親留給她的遺物，讓粉絲看了心生不捨。趙露思特別解釋說，其實劉宇寧的腳只有輕放在她的手上，笑稱是自己演技太好了，沒想到惹得觀眾看得心疼。

趙露思與劉宇寧在戲裡一開始的關係是劍拔弩張。（圖／緯來戲劇台提供）

趙露思的角色一登場便處命運低谷，為了生存拚命掙扎。趙露思表示，自己在閱讀劇本時多次與角色產生強烈共鳴，甚至忍不住想：「端午應該走不下去了吧？」但正是這樣的角色韌性，讓她決定接下這個挑戰。端午總能在看似無路可走時，用自己的方式重新站起來，也讓她深刻體會到「愈努力的人，愈有選擇權，這就是努力的意義。」

趙露思在讀劇本時都想說「端午」應該沒路可走了吧，但卻總能靠自己再度走出一片天。（圖／緯來戲劇台提供）

