趙露思褪去明星光環「夜市擺攤被捕獲」素顏圍裙模樣接地氣

趙露思在夜市擺攤被巧遇，親民和民眾閒聊。 （圖／IG@rooosyzh09）

27歲大陸女星趙露思近年話題不斷，先前與前東家「銀河酷娛」的解約風波一度引發外界高度關注，隨後簽約新經紀公司「虎鯨文娛」。隨著《許我耀眼》播出後人氣回升，她的工作動向也備受粉絲矚目。沒想到近日，趙露思卻被網友直擊現身海南的夜市擺攤，親自下廚做小吃，畫面曝光後迅速掀起熱議。

20 日多名網友在海南夜市巧遇趙露思，流出的畫面可見，趙露思身穿簡單樸素T恤，頭戴帽子、口罩，圍著圍裙與護袖，素顏狀態毫無明星包袱，專心站在攤位前製作成都小吃「蛋烘糕」，她動作熟練、神情專注，與一般夜市攤主無異，讓不少路人一時之間還不敢相信眼前的人竟是當紅女星。

趙露思素顏在夜市擺攤，被網友巧遇。（圖／翻攝自微博）

被認出後，趙露思也絲毫不避諱，大方放下鍋鏟與粉絲合影、聊天，態度相當親切，甚至主動送上冰糖葫蘆，讓巧遇的民眾直呼又驚又喜。從現場流出的照片與影片來看，周圍並未出現專業攝影團隊或工作人員，網友推測她並非拍攝節目或工作行程，可能就是想私下體驗擺攤生活。

事實上，趙露思過去與前公司爆出合約爭議，經歷工作低潮期間就曾在直播中坦言笑說，如果未來無法繼續演藝工作，去擺攤也不錯。如今真的被目擊站在夜市第一線賣小吃，相關片段曝光後，不少網友紛紛留言感嘆她的率真：「真的說到做到」、「完全沒有明星架子」、「素顏也好清新」、「這才是生活感女神」。

