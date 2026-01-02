趙露思要拍戲了！時間點曝光 許願「藥量減半」惹心疼

趙露思鬆口將復工拍戲。（圖／翻攝自微博）





中國大陸女星趙露思斷開前公司銀河酷娛後，憑藉《許我耀眼》再攀事業巔峰，雖然去年因為身體因素而無法拍戲，但一舉一動仍備受外界關注，近期趙露思也曝光2026年計劃，更鬆口準備進劇組。

趙露思坦言，目前收到幾個不錯的劇本，最快預計今年春天就會進組拍攝，她透露自己特別偏好懸疑的題材，不過會考慮以粉絲喜歡的題材為優先，希望能引起共鳴。趙露思也有感而發，拍戲這麼多年很少以「生病」為由請假，因為接受不了讓所有工作人員等自己，「心裡負擔會很大」。

因此，趙露思希望將自己的狀態調整好，再進組拍戲，讓所有人都是在放鬆、不緊張的狀態工作，而非將心思都放在擔心她的身體狀態。趙露思也許下新年願望，希望今年有機會讓藥量減半，找到工作與生活間的平衡。



