趙露思認了還在服藥！宣布2026復出拍戲「先把自己照顧好！」

趙露思宣布2026年恢復拍戲工作，希望能把身體照顧好再上工。（圖／IG@rooosyzh09）

大陸女星趙露思去年（2025）憑藉夯劇《許我耀眼》再攀顛峰，不僅與新的經紀公司簽約，還能對工作享有最高自主權，讓外界感到欣慰。不過，隨著新的一年到來，趙露思也坦承目前尚未停藥，希望新的一年能先把自己的身體照顧好。

趙露思今年跨年選擇在家裡與朋友度過，同時也開啟直播和粉絲們聊聊近況。談到為何沒有接跨年活動？趙露思坦承，害怕會想起去年低潮生病的事情，無法確定自己的心情，因此不敢貿然接下活動或大型演出。

「這段時間對我來說，是比較重要、敏感的幾天，覺得待在家，平穩一點度過比較好。」趙露思自認，這是保護自己的一種方式。她也希望在2026年慢慢減少用藥量，讓自己更加健康。

廣告 廣告

至於新年工作規劃，趙露思表示已經拿到多個劇本，目前正在篩選中，預計最快春天就會進到劇組開工。她悄悄透露，題材較偏好懸疑類，會優先考慮粉絲們的喜好，暫時不接仙俠類的作品，希望和粉絲產生更多共鳴。

不過，趙露思也承諾，一定會把自己調整到最佳狀態才會上工，避免耽誤到劇組拍攝進度。除了拍戲的復出計畫，還預計在春天發布多首新歌以及MV拍攝等，未來也打算參加綜藝節目，展現多元化發展的決心。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：1925。

更多中時新聞網報導

傳統公有市場凋零 轉型路迢迢

3類津貼調漲 中小學老師加薪

2025台灣體壇10大新聞回顧》球后難敵膝傷 戴資穎低調引退