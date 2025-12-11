趙露思蹲地狂啃大雞腿！與曾黎迪士尼「母女約會」畫面超甜 全身娃娃萌翻粉絲

趙露思與曾黎12月9日在上海迪士尼被民眾巧遇，兩人同遊樂園，互動自然又親近，讓不少網友聯想到她們在《星漢燦爛》中飾演的母女組合。戲裡的默契延伸到戲外，也讓這段跨齡友誼再次受到關注。

當天趙露思以休閒造型亮相，頭戴喜歡的星黛露髮飾、背著相關周邊，整體風格輕鬆可愛，還被拍到蹲在路邊吃雞腿，模樣專注又放鬆，相當自然。而曾黎則以豹紋大衣亮相，氣質俐落，兩人站在一起，一位活潑、一位成熟，畫面和諧。當天兩人在園區裡看花車、拍照留念，被粉絲偶遇時大方打招呼，態度親切。

自2021年合作該劇後，兩人的關係持續良好，私下也偶有互動。趙露思去年飽受合約糾紛和憂鬱症困擾，曾黎也曾多次探班並幫她慶生，這次又一起到遊樂園玩，展現忘年友情。

