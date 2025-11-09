趙露思辦生日會暴哭！憶生病淚崩：怕不當演員 官宣成立新工作室

中國女星趙露思近日舉辦免費生日見面會，與萬名粉絲共度難忘時光。活動於8日晚間盛大登場，趙露思不僅演唱多首新歌與舊歌，還精心準備華麗服裝與舞台設計，全力以赴呈現這場沉寂多時後的首次大型活動。整場見面會充滿感人時刻，不僅粉絲感動落淚，趙露思本人也數度哽咽，並在活動中宣布加入新工作室的喜訊，為其演藝事業開啟新篇章。

趙露思舉辦粉絲見面會。（圖／翻攝微博）

趙露思在見面會的交流環節中分享了自己的心路歷程，她表示自己從17歲進入演藝圈，當時對演員這個職業毫無概念，但始終希望能讓喜歡她的人看到自己的努力。當粉絲送上親自錄製的祝福聲音時，趙露思忍不住落淚。她坦言在前兩個月曾一度認為自己可能無法繼續演員生涯，這番話一出，全場粉絲也跟著情緒崩潰。

在平復心情後，趙露思親自宣布了新工作室的消息。網友推測她已正式告別舊東家，準備在新公司開展事業，對此感到由衷開心。值得注意的是，趙露思目前主演的新劇《許我耀眼》播放量已突破20億，為她未來的演藝事業奠定了堅實基礎。

趙露思在活動上忍不住落淚。（圖／翻攝微博）

這場生日見面會不僅展現了趙露思的才藝與魅力，也讓粉絲看到了她在經歷一段困難時期後重新振作的決心。粉絲們紛紛表示，希望趙露思能夠好好照顧自己的健康，以更好的狀態繼續出現在大眾視野中，創造更多精彩作品。

