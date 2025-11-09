趙露思迎27歲生日！宣告「成立新工作室」回歸當演員 粉絲感動喊：只走花路

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

中國人氣女星趙露思今（9）日迎來27歲生日，個人工作室也在微博發文寫下：「新程已啟，前路燦爛，這一次，我們重新出發。」引發外界猜測她是否成立新工作室。而趙露思也在昨（8）日舉辦的大型粉絲生日音樂派對上親口證實此事，不少網友感動表示：「希望露思以後只走花路。」

中國人氣女星趙露思今（9）日迎來27歲生日，個人工作室也在微博發文寫下：「新程已啟，前路燦爛，這一次，我們重新出發。」

昨（8）日趙露思在生日派對上她除了換上好幾套不同的衣服與粉絲見面外，期間更感性地說：「確實有一段時間，我覺得自己可能沒辦法再當演員了，但因為有你們在，讓我覺得生病也沒什麼，因為我還能做自己想做的事。」突如其來的告白讓全場粉絲感動落淚。

事實上，趙露思與前經紀公司「銀河酷娛」鬧得並不愉快，趙露思除了註銷個人微博帳號外還一度因身體狀況不佳停拍新劇後，並發文坦承罹患憂鬱症，接著更爆出遭經紀公司長期冷暴力、辱罵藝人，甚至解散她的專屬團隊，認為公司只把她當「搖錢樹」，令粉絲心疼不已。

如今趙露思不但和前經紀公司解約後，新劇《許我耀眼》開播後即登上熱搜榜首，播放量突破15億，接著宣布成立新工作室後，不少粉絲感動表示：「接下来真是可以好好搞事業了」、「今年發生了好多事，美好的事物都在前方等著你」、「恭喜她終於苦盡甘来，未来一定會越来越好的！」

