趙露思逆襲成功！前經紀「銀河酷娛」超慘驚傳倒閉 網嗨喊：報應
娛樂中心／綜合報導
大陸當紅女星趙露思近期憑藉戲劇《許我耀眼》人氣再攀高峰，戲劇與商業邀約接踵而至。先前她遭經紀公司壓榨與霸凌造成嚴重病倒一年，然而復原後近日舉辦不僅發行英文單曲更舉辦大型生日會回歸，足足有20萬人瘋搶票，讓她逆襲成功，反觀與她先前鬧翻、鬧出「天價解約金」風波前經紀公司「天津銀河酷娛」如今竟爆出經營不善、瀕臨倒閉的消息。
據陸媒報導，天津銀河酷娛文化傳媒有限公司近日於工商登記上發生重大變動，包括上海雲峰新呈投資中心、北京創時信和科技有限公司等5家主要股東相繼撤資離場，撤出金額達數千萬人民幣。
目前公司股東僅剩三家，整體資金鏈形同斷裂，外界推測公司已進入倒閉倒數階段。值得注意的是，原本僅持有兩成股份的「北京大魚快樂文化傳媒」在這波股權變動後，持股暴增至近五成，躍升為實質控股方。然而這家公司背後的母集團，正是趙露思現今所屬的新東家「虎鯨文化」前身為阿里巴巴文娛體系。
換言之，趙露思離開舊公司後，不僅躲過上億元違約風暴，如今更直接升級成「金主旗下藝人」，地位明顯不同凡響。回顧該事件，去年趙露思拍戲期間病倒，罹患重度憂鬱症與失語症，意外揭露銀河酷娛長期在合約管理、資源分配上失衡，更壓榨高人氣的趙露思，雙方撕破臉後一度傳出高達數十億違約金爭議。
如今憑藉新作《許我耀眼》口碑翻身、還成立個人工作室，再加上前東家陷入財務危機，堪稱陸娛圈罕見的「現實爽文」。消息曝光後，微博網友紛紛拍手叫好：「報應來得真快！」、「沒有趙露思，公司根本撐不下去！」、「這結局太解氣了！」、「壞人有壞報，天道輪迴！」。趙露思方面則保持低調，僅透過新工作室釋出劇組花絮，未對前東家動向發表意見。
