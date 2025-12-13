趙露思遊迪士尼「蹲路邊啃雞腿」 超接地氣模樣全被拍

趙露思迪士尼路邊蹲著啃雞腿，超萌模樣融化粉絲。（圖／翻攝自趙露思 小紅書）

大陸女星趙露思在今年11月迎來27歲生日，自從離開前東家「銀河酷娛」後，不僅憑藉新劇《許我耀眼》強勢翻身，更獲得新東家「虎鯨文娛」全力支持，人氣再攀高峰。女星曾黎與趙露思因戲結緣，曾在《星漢燦爛·月升滄海》、《偷偷藏不住》中二度飾演趙露思的母親，被觀眾讚為「最美媽媽」。兩人感情好到戲外也成為忘年交，本月9日被民眾在上海迪士尼巧遇同遊，瞬間掀起熱議。

有網友在園區內拍下兩人的身影，趙露思戴著星黛露角色帽、背著同款毛絨背包，整體穿著休閒又可愛，她在路邊蹲下專心啃著雞腿，狀態鬆弛、絲毫沒有明星包袱；曾黎則身穿豹紋大衣、黑色長褲，氣場優雅俐落。兩人當天在迪士尼心情顯然相當愉快，不僅看花車遊行、邊拍邊笑，遇到上前打招呼的遊客與粉絲時，也十分親切地回應。

廣告 廣告

趙露思憑藉自然不做作的個性再度吸粉，曾黎則展現女神級的優雅氣場。兩人同遊迪士尼的畫面曝光後，引爆微博與社群討論：「22歲的年齡差，也不妨礙她們成為好朋友」、「蹲地啃雞腿好可愛」、「趙露思現身迪士尼狀態真好，蹲路邊吃雞腿沒架子」、「還和曾黎一起的，真真真是關係超好的」、「自從解約後人氣是爆火啊！」、「這也太可愛了啦」。

更多中時新聞網報導

UBA最速千分男誕生 中信張俊生放眼職籃》

納豆依依求子1年 好孕到感動落淚

八三夭穿西裝打怪 抄傢伙救美比帥