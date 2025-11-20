趙露思重啟演藝事業！大動作提告17名黑粉：只是第一步

趙露思日前宣布簽約新東家。（圖／翻攝自微博 @趙露思工作室）





中國女星趙露思日前主演陸劇《許我耀眼》大受好評，事後在成都舉行粉絲生日音樂派對，正式宣布斷開前經紀公司銀河酷娛，並成立個人工作室，如今重啟演藝事業，趙露思工作室今（20日）發布律師聲明，大動作提告17名粉絲，引來不少粉絲支持。

趙露思先前生病時公開開撕前東家銀河酷娛，甚至不惜註銷3千萬粉絲的微博帳號，本月8日她在粉絲生日音樂派對上，正式宣佈成立新工作室，並由8年前帶她入行的李煒擔任她的新經紀人，讓外界相當看好。

廣告 廣告

趙露思工作室宣布提告17個微博帳號。（圖／翻攝自 微博 @趙露思工作室）

趙露思工作室宣布提告17個微博帳號。（圖／翻攝自 微博 @趙露思工作室）

不過人紅是非多，趙露思工作室20日發布律師聲明表示：「近幾個月以來，網路上頻繁出現部分主體針對趙露思女士的侮辱及誹謗言論，相關行為已嚴重侵害趙露思女士的名譽權、肖像權等合法權益，且破壞了網路清朗行動的秩序，性質惡劣。」強調將追究17個微博帳號的違法言論，啟動司法程序。

聲明最後提到，「以上只是我司為維護趙露思女士合法權益的第一步，我們會堅持且持續地使用法律武器維護藝人權益」，同時也感謝網友的熱情支持，貼文曝光後，不少粉絲相當認同表示，「繼續告！！支持維權」、「保護好女神，繼續告，我要看到後續，不要停」。



【更多東森娛樂報導】

●趙露思生日會宣布「1喜事」 爆哭認：以為沒辦法再當演員

●趙露思爆新經紀人是「他」！8年前帶她入行 現場哽咽道謝

●趙露思解約逆襲！前東家驚傳面臨倒閉 超慘現狀曝光

