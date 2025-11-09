趙露思重新合作「前東家CEO」！8年緣分曝光 新經紀人身分起底

趙露思成立新工作室，新經紀人身分起底。（圖／微博 趙露思工作室官微）

大陸女星趙露思9日迎來27歲生日，8日在成都舉辦生日見面會，與眾多好久不見的粉絲相會，過程中她落淚向粉絲告白，曾擔心自己再也當不了演員，但她很感謝大家的支持，同時也宣布新工作室成立。至於新東家的消息，據傳新經紀人就是前銀河酷娛CEO，亦是她8年前的貴人。

趙露思8日晚間為粉絲帶來許多橋段，也換上多套華麗裝扮，配飾、禮服由品牌全力支持，即使先前與前經紀公司鬧翻，連日登上新聞版面，仍體面完成此次見面會。演出途中她不僅向自己、粉絲道謝，還特別提及坐在觀眾席的李煒，「其實刀哥（李煒）是8年前簽下我的那個老闆，無論我是趙露思也好，或者我只是一個演員也好，但是他對我一直都很好」。

不僅如此，有網友發現，見面會的聯合主辦「熠而參思」，其實就是李煒所創立的公司，顯見李煒對趙露思非常照顧。而外傳趙露思的新經紀公司為虎鯨娛樂，是阿里巴巴集團旗下的文娛品牌，新經紀人則由李煒擔任，看來趙露思不僅受到娛樂巨頭照顧，還延續與伯樂的緣分，演藝事業勢必能迅速補血。

趙露思先前陷入與前東家的紛爭後，李煒早在今年初就曝光過兩人的現況，「2016年9月簽約的露思，算下來也有3000多天了，看到露思的成長進步，都在為他高興，簽約露思，這是我從事文娛行業，做過的最正確的決定」，只是李煒2023年離開銀河酷娛後，想不到兩人如今又再次攜手合作。

