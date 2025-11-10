趙露思音樂會「謝謝新公司」 傳伯樂、前老闆為新東家經紀人

趙露思（左）與李煒。（圖／翻攝自抖音／李煒）

中國女星趙露思在2024年底傳出過勞病倒，並親自控訴遭經紀公司老闆霸凌，隨後又爆出與公司「銀河酷娛」存在合約糾紛，風波延燒至今。而她8日晚間在生日音樂會上，正式宣布成立新工作室，致詞時特別感謝新公司，被推測與銀河酷娛的合約糾紛已解決。據悉，新公司老闆為銀河酷娛的創始人、趙露思的伯樂，預計即將正式宣布加入新東家。

「銀河酷娛」創始人、前老闆李煒（刀哥）於8年前簽下趙露思，未料2023年疑似被股東踢出「銀河酷娛」而離開，近日創立「熠而參思」新公司。在趙露思與「銀河酷娛」爆發合約糾紛、遭毆打等黑幕時，李煒也曾發聲澄清並不是他的所作所為。

事實上，本次趙露思的生日音樂會聯合主辦就是「熠而參思」，當天在舞台上，趙露思也特別感謝李煒8年前簽下她，且因為不久前自己說想見粉絲，李煒二話不說替她籌備；隨後李煒也在社群平台貼出多張2人合照，正式破解外界對他的誤解。

據悉，趙露思新公司的經紀人也就是伯樂李煒。另她主演的陸劇《許我耀眼》創下極高的收視成績，預計今（10）日晚間9時30分要直播舉行慶功宴，陸網也瘋傳慶功會當天會正式宣布與前東家徹底解除合約。

根據企業資訊平台天眼查資料顯示，北京「熠而參思」文化科技有限公司成立於2025年10月14日，註冊資本100萬人民幣，由李煒擔任法定代表人。該公司由「深圳華文思聚文化傳媒公司」持股51%，而華文思聚文化傳媒公司背後又由阿里巴巴虎鯨文化娛樂（北京）公司控股，持股比例為100%；另一股東是「湖南甜夢文化傳媒」持股49%，也就是說趙露思無持有新公司股份。

