趙露思風光重返舞台！「前東家CEO」成新經紀人 超硬背景曝光了

娛樂中心／綜合報導

27歲中國女星趙露思憑藉演出《傳聞中的陳芊芊》、《偷偷藏不住》等劇成為一線流量女星，雖然後來罹患失語症停工，陷入與前經紀公司「銀河酷娛」撕破臉的局面，但如今她重新出發，昨（8日）生日會上親口宣布成立新工作室，其中簽約的經紀人超硬背景也全被挖出。

趙露思不僅在見面中證實簽約新東家虎鯨娛樂，並宣布成立新工作室，據悉，她新經紀人是曾任職銀河酷娛CEO的李煒，然而，趙露思跟李煒有著相當深的緣分，因為8年前挖掘她進演藝圈的人正是李煒，如今兩人再度攜手合作，讓趙露思心中充滿感謝。

事實上，趙露思翻臉前東家之後，一度傳出需要支付4億人民幣（約新台幣17億元）的違約金賠償，不過經歷一年低潮的她憑藉《許我耀眼》翻身，讓新公司「虎鯨文娛」出手簽下她，據傳還為了她開設經紀部門，讓趙露思成為旗下唯一藝人。

大陸女星趙露思在生日會上一度哽咽。（圖／翻攝自微博）

