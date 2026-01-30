趙露思驚傳遭惡意跟車闖飯店拍攝！工作室怒發聲明：嚴正究責保護藝人
記者林宜君／台北報導
演藝圈人身安全再亮紅燈。中國女星趙露思近日才逐步回到大眾視野，卻傳出遭不明人士一路尾隨，甚至闖入飯店拍攝，行徑失控，引發外界對藝人隱私與安全的高度關注。趙露思昨（29）日驚傳在非公開行程中遭人惡意跟車，對方一路尾隨至飯店後，竟直接衝入室內進行拍攝，現場氣氛緊張。消息曝光後，趙露思工作室火速發出聲明，強調已完成蒐證，並將依法究責。
工作室於今凌晨透過微博說明，該起事件已嚴重影響趙露思的正常工作安排，不僅干擾公共秩序，更存在高度人身安全風險。聲明中直指此舉屬於「惡意行為」，強調絕不姑息，相關法律行動已同步評估中。事實上，趙露思在2024年底因健康因素暫停工作，後續證實罹患憂鬱症與失語症，休養一段時間後逐漸復出。2025年間，她與前經紀公司「銀河酷娛」正式決裂，隨後簽約新東家「虎鯨文娛」，演藝動向備受矚目。憑藉主演作品《許我耀眼》，聲勢再度攀升。
目前趙露思並未急著進組拍戲，而是透過社群平台與粉絲互動，展現相對自在的生活節奏。日前趙露思被目擊現身海南擺攤販售四川小吃，引發是否為節目拍攝的討論。其實趙露思過去就曾在直播中坦言，若未來不拍戲，也願意靠擺攤維持生活，真實發言一度掀起話題。然而，此次跟車闖飯店事件，讓粉絲與網友憂心藝人行程過度曝光所帶來的風險。趙露思工作室也再次呼籲外界尊重藝人隱私與基本人身安全，強調任何越界行為都將依法處理，不排除採取法律途徑捍衛權益。
