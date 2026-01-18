趙露思驚喜合體王鶴棣！貼身熱舞、公主抱掀話題 虞書欣粉絲竟怒喊「忘本」

[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導

中國男星王鶴棣昨（17）日在澳門舉辦「王鶴棣 D.PARTY 演唱會」，邀請多位嘉賓同台助陣，其中趙露思驚喜現身合唱，成為全場最大亮點。兩人首度在舞台上正式合作，相關畫面曝光後迅速在社群平台發酵，話題也衝上熱搜。

演出尾聲，趙露思更大方嘗試將王鶴棣「公主抱」，過程中一度笑場，畫面逗趣又自然。（圖／翻攝自微博）

演唱會中，王鶴棣與趙露思合唱〈Pretty〉，在紫藍色星空與花瓣投影背景下登場。王鶴棣以金髮西裝造型亮相，趙露思則身穿黑色短版背心搭配彩色低腰長裙，兩人在舞蹈中互動頻繁，王鶴棣多次從背後貼近、環腰共舞，眼神與肢體動作充滿張力，舞台效果十足。

演出尾聲，趙露思更大方嘗試將王鶴棣「公主抱」，過程中一度笑場，畫面逗趣又自然。王鶴棣隨後以四川話向趙露思喊話：「今天非常高興邀請老鄉趙露思來我的演唱會耍！」同鄉互動讓不少粉絲直呼親切，片段也再度登上熱搜。

不過，這次合作也引發部分「棣欣引力」CP粉不滿，認為王鶴棣未邀請虞書欣登台，甚至批評他「忘本」。但也有不少網友力挺，指出藝人舞台合作本就有不同安排，呼籲外界回歸表演本身，不必被飯圈情緒牽著走。

