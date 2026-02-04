趙露思「做這1項檢查」恥度超大！拿1物轉2圈超崩潰

娛樂中心／曾詠晞報導

中國人氣女星趙露思因主演《星漢燦爛》、《偷偷藏不住》和《許我耀眼》走紅，近日她在社群平台公開她去中國海南擺攤的《我可以是任何》Vlog第一集，由於販售食品依法規定須持有「健康證」，趙露思特別排開行程，將自己去醫院中進行各項健康檢查的片段放上網，而其中1項「大尺度檢查」環節，瞬間吸引大量網友關注與討論。









中國人氣女星趙露思憑藉主演《星漢燦爛》、《偷偷藏不住》和《許我耀眼》，迅速走紅。（圖／翻攝自IG ＠rooosyzh09）

趙露思近期拍攝Vlog，分享自己在海南擺攤的過程，第一集主要是在做事前準備。（圖／翻攝自TikTok ＠元气少女007）

從綜藝爭議到持證上崗！趙露思新Vlog播出中

趙露思的擺攤計畫起源於2025年她參與企劃的實境綜藝《小小的勇氣》，但當時因發言爭議引起炎上事件，節目無預警停播。但為了將擺攤的夢想實現，趙露思近期在小紅書推出《我可以是任何》Vlog。影片中她以素顏、戴口罩的低調裝扮現身三亞醫院，雖然因前一日熬夜工作而擔心健康數據不達標，但仍然乖巧的排隊等待檢查。

趙露思與擺攤夥伴為了拿到健康證，前往醫院體檢，其中「1項檢查」的詳細過程讓他們感嘆尺度太大。（圖／翻攝自TikTok ＠元气少女007）

趙露思2025年經歷許多輿論風波與爭議，甚至刪掉擁有超過3122萬粉絲的微博帳號。（圖／翻攝自IG ＠rooosyzh09）

體檢環節引震撼！護理師一番話讓女神傻眼

而在進行身體全方位檢查時，醫護人員告訴他們「如果沒有的話，就拿棉花棒在OO裡面轉2圈」，當下讓趙露思與擺攤夥伴面露驚恐與困惑，後來還在廁所裡多次與護理師再次確認取樣方式。最後她終於交出檢體，結束所有檢查，不禁鬆了一大口氣，感嘆：「好刺激啊，我沒有想到開頭就這麼刺激，而且尺度很大，拍電視劇都沒拍過那麼大尺度的東西」。

趙露思最新Vlog近期在小紅書上線第一集，公開她到海南擺攤的準備過程。（圖／翻攝自IG ＠rooosyzh09）

趙露思去（2025）年底簽約新公司，擺脫過去重新開始。（圖／翻攝自IG ＠rooosyzh09）

網友笑喊：太真實 趙露思建立從業榜樣

這段大尺度體檢過程也讓不少網友笑翻喊到「笑死我了，棉籤轉兩圈那裡我真崩不住了」、「真是一點包袱沒有啊，要不下次還是留點偶像包袱吧」，隨後趙露思更是在直播中大方喊道「姐擺攤是有證的」，將食品安全放在第一位的態度瞬間建立起良好的從業榜樣，讓大眾看見她在Vlog中的真實性與親和力。

原文出處：趙露思素顏「全身體檢」畫面流出！棉花棒放這處轉2圈她高喊「尺度好大」

