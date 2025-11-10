趙露思「前東家CEO」成新經紀人！8年前帶她進演藝圈 超硬背景曝光

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

中國女星趙露思去年因出現失語症狀，暫停工作進行休養，隨後又與經紀公司銀河酷娛撕破臉，對此，趙露思日前在生日會上落淚坦言，當時一度覺得無法再當演員，不過如今的她已經重新出發，並宣布成立新工作室，新東家為虎鯨娛樂，至於新經紀人則是前銀河酷娛的CEO李煒，也是當初挖掘她進演藝圈的貴人。

趙露思日前宣布成立新工作室。（圖／翻攝自趙露思IG）

趙露思7日在生日會上激動説：「前兩個月的時候，我確實有覺得可能沒有辦法再當演員了。」而現在能站在舞台上與粉絲見面，讓她相當開心，隨後趙露思宣布成立新工作室後，也特別感謝經紀人李煒，「感謝李煒一路以來的支持，讓我能夠重回舞台。」

據悉，趙露思的新經紀公司為虎鯨文娛（原阿里大文娛旗下公司），新經紀人李煒則是前銀河酷娛CEO，也是8年前挖掘她進入演藝圈的伯樂。2023年李煒離開銀河酷娛後，隔年趙露思就與公司鬧翻，直到今年兩人才重新合作。

然而，這次趙露思的生日會也是由李煒操辦，活動的主辦公司「熠而参思」也由李煒及虎鯨文娛、張梓穎等人共同出資。不只如此，早在生日會前，趙露思已搶先發了2首新歌，其中一首上線2天收藏量就突破200萬，可見趙露思的人氣及新公司對於她的支持。





