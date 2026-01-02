趙露思《戀人》拍不到6成！傳今年1月強行上映 評價提前曝光
大陸女星趙露思在2024年年底拍攝戲劇《戀人》時病倒，還爆出罹患憂鬱症、失語症，揭露劇組和前東家銀河酷娛的不堪內幕。沒想到這部尚未拍攝完成的戲劇，竟傳出將在今年提前上映，最快在1月時播出。
綜合陸媒報導，這部由趙露思、彭冠英合作主演的《戀人》僅拍了不到6成就黯然停工宣布解散。原本打算在2025年復拍，但考量彭冠英檔期喬不攏、趙露思身體也尚未完全康復，只好作罷。
有消息指出，在看見趙露思先前拍攝的《許我耀眼》獲得了空前好評，《戀人》劇組為了止損，也趕緊把原定24集內容腰斬成14集送審，拚在今年3月上映。事後趙露思也無奈回應，「一開始說沒拍完就是不播了，後來又說要播，如果戲連不上，到時候又要罵演員。」
但在近日，《戀人》再度傳出新進展，可能會提前於1月上映。外傳，有業界人士搶先看後，認為比想像中還要好看，形容趙露思在劇中與彭冠英的甜蜜互動，絕對不遜色於《許我耀眼》。雖然趙露思屆時不會替這部戲劇宣傳，但相關消息依舊吸引影迷關注，盼望能看到這部戲的上映。
★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：1925。
