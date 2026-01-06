趙露思「搞怪」翻唱方大同歌 挨轟不尊重逝者

大陸新生代女星趙露思近期話題不斷。（圖／翻攝自微博@水果影視圈 、@趙露思工作室官微）





大陸新生代女星趙露思近期話題不斷，繼日前翻跳網路熱門「撒嬌舞」，因出現鬥雞眼、翻白眼等表情遭粉絲批評後，近日又因一段直播翻唱影片再度站上輿論風口。她在直播中翻唱歌手方大同的代表作〈特別的人〉，卻因演繹方式過於搞怪，引發網友質疑不尊重原唱。



在直播片段中，趙露思深情演唱：「懂一個人也許要忍耐，要經過了意外，才瞭解所謂的愛」，並接著唱道：「今後的歲月，讓我們一起瞭解，多少天長地久，有幾回細水長流。」起初她的音準尚稱穩定，歌詞也未出錯，然而進入歌曲後半段，畫風卻突然轉變。

當唱到「有時候我們都會寂寞，有時也會失敗，怕被淘汰，想去找一個明白」時，趙露思改以誇張的搞怪唱腔表現，過程中更一度忍不住笑場。隨後她雖然繼續將「未來你何時會來，人山人海，總有你的存在」等歌詞唱完，但這種戲謔的詮釋方式立刻招致負評。



部分網友嚴厲批評她拿抒情歌曲開玩笑，認為此舉對原創作品極不尊重；不過也有支持者緩頰，認為趙露思僅是展現活潑本性，並無惡意，認為外界反應過於偏激。從先前的表情管理爭議到此次的翻唱風波，趙露思的一舉一動皆成為外界關注焦點，這段短短幾分鐘的直播片段，再度在網路上掀起兩面論戰。



