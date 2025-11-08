趙露思「新程已啟」宣布工作室成立 生日會上泣不成聲：太難了！

趙露思生日會上淚崩。翻攝自微博

中國當紅女演員趙露思開撕前經紀公司銀河酷娛，但隨著她所主演的《許我耀眼》成績亮眼，先前盛傳「虎鯨文娛」砸重金幫她解決高達4億人民幣（約台幣16.5億）的合約糾紛，並大張旗鼓幫她舉辦生日粉絲見面會，果然在見面會上，趙露思邊哭邊宣布新工作室成立好消息。

在生日會前，趙露思工作室官方微博就發文，並宣告：「新程已啟，前路燦爛，這次，我們重新出發。」生日會上，趙露思看到現場滿滿粉絲的支持，忍不住淚崩，並提到：「謝謝我新工作室的成立。」

廣告 廣告

趙露思（左）與陳偉霆合作《許我耀眼》成績佳。LINE TV提供

趙露思一度泣不成聲，表示：「前兩個月，確實有覺得，我可能沒有辦法再當演員了。」並說自己的淚崩是因為開心，「因為太難了」。趙露思並對粉絲喊話：「但是我想，你們還有我，一起讓我再回到這個舞台上，讓我覺得就算生病也沒有什麼大不了的，因為我還是可以做我想做的事情，謝謝你們。」



回到原文

更多鏡報報導

陳喬恩《山河枕》霸氣長公主上線 自信喊話宋茜：打仗從沒輸！

于朦朧風波後安唯綾曝范世錡片場狀況 稱修杰楷「很負責」曝老公想合作趙露思

古裝男神根本「龍的傳人」 零替身720度空中旋轉美感炸裂