趙露思「紅棗蘋果水」非人人適合！腸胃敏感恐害消化不良

中醫師提醒，部分體質人士不適合飲用蘋果紅棗水，過量攝取恐有反效果。大陸女星趙露思分享的養顏美容飲品引發熱議後，專家指出，紅棗雖有多種營養價值，但特定族群飲用可能導致健康問題。

女星趙露思在直播中分享自己常用蘋果、枸杞與紅棗熬煮成水飲用。（圖／翻攝自微博）

大陸演藝圈近來掀起一股養生風潮，女星趙露思在直播中分享自己常用蘋果、枸杞與紅棗熬煮成水飲用，聲稱此飲品能修復大腦神經並達到養顏美容效果。這番言論一出，立即引發大量粉絲爭相效仿，相關話題在社群平台迅速發酵。

然而，潤中醫診所院長艾莉絲對此提出警告，表示紅棗雖富含維生素、礦物質與多醣體，具有補氣、調理脾胃及緩解經期不適等多項功效，但並非人人適合，尤其對特定體質者可能造成不良影響。

廣告 廣告

艾莉絲特別指出，腸胃功能較弱或經常便祕的人士應謹慎飲用。紅棗棗皮含有大量膳食纖維，對腸胃敏感、容易胃脹或有胃食道逆流問題的人來說，過量食用可能導致消化不良，甚至引發腹瀉等腸胃不適症狀。

紅棗棗皮含有大量膳食纖維，對腸胃敏感、容易胃脹或有胃食道逆流問題的人來說，過量食用可能導致消化不良。（示意圖／Pixabay）

對糖尿病患者而言，這類飲品更需特別留意。艾莉絲解釋，棗類的升糖指數屬於中高等級且甜度高，加上紅棗與蘋果本身都含有天然糖分，經過熬煮後糖分更易溶出，長期過量飲用可能使血糖波動加劇。她建議糖尿病患者若要飲用，應搭配其他藥材一起使用較為妥當。

體質燥熱、容易上火的人士同樣不適合大量飲用紅棗水。艾莉絲強調，紅棗性溫，過量食用容易生痰、引起濕熱。燥熱體質者若大量飲用，可能出現口腔潰瘍、皮膚長痘、口乾舌燥等「上火」症狀，反而使身體狀況更加不適。

醫師提醒，網路流傳的「明星同款」養生飲品並非適用於所有人，尤其有腸胃疾病、慢性病或特殊體質的民眾，不建議每天飲用。若有飲用需求，應先諮詢專業醫師意見，依照個人體質調整，以免適得其反，畢竟「你的蜜糖，可能是我的毒藥」。

延伸閱讀

李四川選新北已成定局？蔣萬安笑答：心有靈犀

候鳥季報到！台東太平溪迎秋冬嬌客 琵嘴鴨成群悠游水面

桃園狠男砸死女友！竟帶5歲女兒同行埋屍 遭判刑13年