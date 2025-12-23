趙露思「蘋果水」掀熱潮！專家提醒：重點不是不能喝，而是別讓好食材「補過頭」

近期，由女星趙露思分享的「蘋果美顏水」在社群平台引爆跟風熱潮，許多25-45歲的女性上班族與媽媽族群紛紛嘗試，將半顆蘋果切片，搭配紅棗、枸杞與黃耆，小火慢煮30分鐘。

對此，茗京萃「漢方調理專家 陳慧娟」陳姐提醒，雖然這類配方源自傳統漢方思維，但「養生並非單純跟風飲用，而是在於使用方式與補的程度是否恰當」，若一味追求熱門配方，反而可能忽略真正關鍵的核心「個人體質的平衡與穩定」。

跟風養生，為何容易「補過頭」？

陳姐指出，紅棗、枸杞與黃耆，確實都是漢方中常見、性質相對溫和的日常調養食材，適合容易感到疲倦、精神消耗大的族群，需要日常營養補給、增強體力，讓氣色更穩定。

「很多人以為天然就一定安全，卻忽略了體質差異，反而讓身體承受額外負擔。」陳姐提醒，近年流行的養生配方，最常見的錯誤就是『補過頭』。

紅棗： 雖然被視為補氣聖品，但天然糖分相對高。若天天大量飲用，反而可能增加身體負擔，造成血糖波動過大。

枸杞： 廣受用眼族群喜愛，但如果本身脾胃機能較弱，攝取過量容易引發消化不適，不僅無法幫助維持消化道機能，甚至可能打亂原有的身體平衡。

「每個人體質都不同，養生食材也要吃得剛剛好。」陳姐強調，真正持久的好狀態，來自於讓身體慢慢回到「平衡」，而不是急於追求短時間的變化。這種長期的「平衡與穩定」，才是漢方調理的核心價值，遠比任何熱門配方都重要。

忙碌OL的養生法，輕鬆維持長久調養

對於鎖定在25-45歲的忙碌上班族與媽媽族群而言，即便知道「體質因人而異」，實際要自己備料、精準拿捏食材比例，還得花時間慢火熬煮漢方飲品，幾乎是不可能長期維持的生活方式。因此，必須跳脫只停留在知識層面的養生觀念，將複雜的調理原則轉化為簡單、可執行的日常選擇，這正是近年漢方走向生活化的重要關鍵。

比起耗時的「自煮備料」，現代漢方飲品核心優勢在於：

方便性： 將繁瑣的備料、配比與溫煮流程預先完成，飲用者只需沖泡，就能快速飲用。符合「手機優先、時間碎片化」的生活節奏，讓養生不再是需要特別安排的任務，而是能自然融入日常的輕鬆習慣。

精準性： 由專業團隊精準拿捏食材比例與溫潤口感，避免因自行調配而出現「補過頭」的情況，確保每一次飲用都能維持「適量」與「平衡」的核心原則，讓身體沒有額外負擔。

長久性： 養生是一場馬拉松，而不是短跑衝刺。能讓人每天只花三分鐘、輕鬆持續的飲品，信任感與穩定度，往往遠高於需要大量時間與心力投入、卻難以長期維持的流行配方。

傾聽身體不被流行綁架，現代漢方的信任策略

「養生不必複雜，更不必追趕流行。」陳姐提醒，真正長久且安心的調養方式，在於「願意每天替自己泡一杯溫和的茶，讓心慢下來、身體穩下來。」懂得傾聽身體發出的反應，辨別哪些是「營養補給」、哪些是「增加活力」的正面支持，比任何熱門配方都重要。找到適合自己的節奏，才能在眾多養生風潮中，喝得長久、也喝得安心。

