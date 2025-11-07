趙露思、虞書欣同步發歌！ 同期「95花旦」遭網狠評比

虞書欣雖然趙露思大三歲，但都是95花旦一員，時常被拿來比較。（圖／翻攝自微博@虞書欣Esther、@7別老說我笨）





因為演出《許我耀眼》，熱度再創新高的大陸女星趙露思近日發布了全英文單曲，一改甜美形象、走暗黑風，粉絲直呼超驚喜。不過隔一天，同樣是95花旦的女星虞書欣也發布了作品，網友們犀利點評。

俐落簡約的造型，搭著渾厚嗓音，趙露思一改甜美形象，推出電音風作品下足功夫。不只發音要注意，音準當然要雕得仔細。以「Rosy趙露思」為名，推出全英文單曲，還是由跟Lady Gaga合作過，曾經榮獲葛萊美獎的製作人Brian Lee操刀，從傻白甜小清新轉為哥德風的暗黑新娘，歌曲上線10分鐘，隨即破萬點閱。

一向在戲劇表現出色的趙露思，自從《許我耀眼》播出後，人氣更加翻倍，也再掀起一波話題，但討論度高的還有網友們做的評比。虞書欣雖然趙露思大三歲，但都是95花旦一員，時常被拿來比較，剛好在趙露思出新歌的隔天，虞書欣也發布作品。不過被揪出不是新歌而是翻唱，近期又因為捲入霸凌演員以及被家族涉貪等負面傳聞影響，虞書欣形象大大受創。

但一樣有許多理性粉絲緩頰，說虞書欣跟趙露思都是寶，小孩子才做選擇，兩位美女他們都要。



