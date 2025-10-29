趙露思《許我耀眼》同款RABEANCO手袋必收！品牌正式進駐台北信義區，台灣限定款很時髦！

源自香港，並擁有義大利米蘭血統的包袋品牌RABEANCO，因趙露思私下和劇裡的愛用，近年獲得廣大的曝光度，並以百搭的現代感設計擄獲眾多時髦女孩的心。2025年10月份，RABEANCO正式進駐台北信義區，於微風南山開設全新旗艦店，趙露思在《許我耀眼》劇中使用的最新爆款，以及秋冬新品都能一站逛齊，品牌特別推出的台灣限定款也不能錯過！

趙露思《許我耀眼》同款RABEANCO DON Hobo Bag

先前曾介紹過趙露思私下的RABEANCO愛包，而在《許我耀眼》劇中趙露思背上了這款DON Hobo Bag，熱度立刻上升，俐落的矩形肩背包輪廓，其實是由柔軟的皮革構成，擁有自然的垂墜感，側邊可調整背帶的長度，因此也能夠斜背使用！展現的是低調、不張揚的率性魅力。

RABEANCO台灣限定款

實地走訪一遭微風南山RABEANCO門市，編輯發現品牌推出了一顆台灣限定款！相比其他經典的手提包型，台灣限定款有著鮮明的設計感，大尺寸的托特包袋型，上方被挖成U形鏤空來作為背袋的延伸，且皮革背帶穿過的U形袋口還可以隨心抽皺，更具造型感與時髦氛圍，垂掛的皮革掛飾還穿過一顆「玉石」來妝點，是不能錯過的質感細節。

微風南山首賣限定款RABEANCO Asymmetric Crescent

RABEANCO Asymmetric Crescent為半月形的柔軟流浪包，包身不完全的對稱，呼應設計靈感「對稱中的不對稱美學」，系列採用全粒面平滑小牛皮製成，能貼合身形呈現最自然的形狀，襯托女性慵懶自在而優雅的面貌，拉鍊頭上同樣有對應顏色的玉石、以及小圓包掛件裝飾，透過背帶調整則可以隨時轉換手提、肩背和斜背，整體特別實用，不論上班通勤、出遊都十分萬用。









