趙露思、陳偉霆慶功宴合體 1舉動遭砲轟「割韭菜」官方急發聲了

娛樂中心／綜合報導

陳偉霆慶功宴合體趙露思。（圖／翻攝自微博）

中國戲劇《許我耀眼》由陳偉霆搭檔趙露思主演，戲劇播畢至今依舊話題不斷，日前官方開啟直播販售該劇的周邊商品，但其中產品價格被認為昂貴且品質差，因此有網友覺得趙露思跟陳偉霆現身直播間是衝流量帶貨，氣得砲轟趁機割韭菜。

趙露思、陳偉霆以及劇組們齊聚一堂舉行慶功宴，巧合的是官方也在同個時間直播帶貨，因此趙露思、陳偉霆空降直播間，重現《許我耀眼》名場面，不過此舉卻讓網友質疑想藉由兩位人氣銷售商品，但劇組昨（11日）發聲強調是兩場不同的活動，只不過時間、地點都剛好在同一天舉行。

劇組表示趙露思、陳偉霆兩人在慶功宴結束後路過直播間，一時興起想要回饋粉絲，所以才會露面跟粉絲互動，而非事先安排好合體直播，澄清「割韭菜」疑雲，貼文曝光後引來許多網友支持，紛紛表示「把造謠的告了」、「小題大作了」。

官方回應「割韭菜」疑雲。（圖／翻攝自微博）

