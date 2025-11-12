趙露思、陳偉霆《許我耀眼》慶功宴賣貨 網嗆「割韭菜」！官方回應了
趙露思、陳偉霆主演的《許我耀眼》播出後成績佳、受到許多討論，是平台今年成績最好的一部戲，日前演員群再度齊聚舉辦慶功宴，結果官方開直播賣起周邊商品，且商品品質被認為很差，被網友質疑這種安排根本「割韭菜」，而官方微博也火速澄清原委。
劇組找來趙露思、陳偉霆等演員齊聚，直播中賣起襪子、公仔等周邊商品，對此，劇組解釋：「慶功宴和直播是不同的活動，因場地、時間等原因湊巧放在了一天進行。」而趙露思與陳偉霆在慶功宴結束後路過直播間，「一時興起決定驚喜空降，又被彈幕的熱情和愛包圍著，所有互動及模擬劇情都是心懷對屏幕前老朋友們的感恩之舉」。
《許我耀眼》慶功宴在成都舉行，官方微博解釋寓意：「以『都好！許你耀眼』為主題，來感謝台前幕後的主創們，也和每一位劇粉進行了分享，是大家一起成就了最後的年冠好好好好好成績！」
陳偉霆才剛宣布當爸，慶功宴上，飾演媽媽的溫崢嶸拿起小鏡子的商品，直呼很可愛，跟陳偉霆說可以送給女朋友，一旁趙露思接話：「現在是老婆了。」現場還不斷學陳偉霆香港口音講話，互動逗趣也成為劇迷討論焦點。
