趙露思、陳偉霆《許我耀眼》慶功宴賣貨 網嗆「割韭菜」！官方回應了

趙露思（右）、陳偉霆合作《許我耀眼》成績佳。翻攝微博

趙露思、陳偉霆主演的《許我耀眼》播出後成績佳、受到許多討論，是平台今年成績最好的一部戲，日前演員群再度齊聚舉辦慶功宴，結果官方開直播賣起周邊商品，且商品品質被認為很差，被網友質疑這種安排根本「割韭菜」，而官方微博也火速澄清原委。

劇組找來趙露思、陳偉霆等演員齊聚，直播中賣起襪子、公仔等周邊商品，對此，劇組解釋：「慶功宴和直播是不同的活動，因場地、時間等原因湊巧放在了一天進行。」而趙露思與陳偉霆在慶功宴結束後路過直播間，「一時興起決定驚喜空降，又被彈幕的熱情和愛包圍著，所有互動及模擬劇情都是心懷對屏幕前老朋友們的感恩之舉」。

廣告 廣告

趙露思（右）、陳偉霆直播中互動逗趣。翻攝微博

《許我耀眼》慶功宴在成都舉行，官方微博解釋寓意：「以『都好！許你耀眼』為主題，來感謝台前幕後的主創們，也和每一位劇粉進行了分享，是大家一起成就了最後的年冠好好好好好成績！」

陳偉霆才剛宣布當爸，慶功宴上，飾演媽媽的溫崢嶸拿起小鏡子的商品，直呼很可愛，跟陳偉霆說可以送給女朋友，一旁趙露思接話：「現在是老婆了。」現場還不斷學陳偉霆香港口音講話，互動逗趣也成為劇迷討論焦點。

溫崢嶸（右二起）、趙露思、陳偉霆等演員現身直播間。翻攝微博



回到原文

更多鏡報報導

趙露思「新程已啟」宣布工作室成立 生日會上泣不成聲：太難了！

歐陽妮妮「想生三娃」遭張書豪拒絕 一句話惹怒網友：超不負責任！

白敬亭《難哄》脫了！超猛身材晉升國民老公 招認「這部位」很硬