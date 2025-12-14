趙露思0偽裝遊迪士尼！親民舉動粉絲直呼：真的太可愛了

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

中國女星趙露思與前公司銀河酷娛解約後，接下電視劇《許我耀眼》女主角人氣爆紅，11月便宣布簽約新公司「虎鯨文娛」，重回事業巔峰。

有網友在迪士尼偶遇趙露思，她戴著史黛拉兔的帽子，蹲在地上大啖雞腿，舉動令粉絲直呼太可愛了。（圖／＠rooosyzh09 小紅書）

近日，有網友在迪士尼偶遇趙露思和在《偷偷藏不住》中飾演桑雉母親的曾黎。2人在劇中飾演感情深厚的母女，在戲外也成為相差22歲的忘年之交。而趙露思和曾黎同遊迪士尼的相關畫面也在網路上瘋傳，引起大批粉絲熱議。

趙露思去迪士尼時並沒有刻意偽裝，所以有許多粉絲拍下偶遇她的照片，其中一張只見趙露思蹲在地板上，正準備吃手上的大雞腿，親民舉動令粉絲直呼：「真的太可愛了！」

而從趙露思分享的照片中可以看到，當天她戴著史黛拉兔的帽子與包包，即使身穿低調的黑色休閒服，依舊可以看出她苗條的身材。不少粉絲紛紛留言：「玩的開心」、「看到姐姐笑，我也很幸福！」、「太漂亮了」。

