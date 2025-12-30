趙露思2025谷底翻身「如熹妃回宮」！星光大賞壓軸C位，一年的波折反轉帶來新生

對趙露思來說，2025年可說是極其起伏的一年。在12月的騰訊星光大賞活動中，她佩戴寶格麗百萬珠寶壓軸登場，並坐在內場第一排的正中央位置，氣勢強到被網友形容為「熹妃回宮」。這一切的關注，主要來自她主演的劇集《許我耀眼》創下驚人成績。該劇全網播放量突破300億，成為騰訊視頻年度最受歡迎的戲劇，也讓她獲得了「年度影響力藝人」大獎。

活動當晚，騰訊視頻給予趙露思極高規格的待遇。她不只在紅毯環節壓軸登場，進入內場換裝後，又再度壓軸現身，成為全場唯一「兩度壓軸」的藝人。她佩戴的寶格麗珠寶相當貴重，項鍊是博物館級的「One of A Kind 瑰彩羅馬摩根石項鍊」，全球僅此一件，從未公開販售；搭配的同款耳環，十顆梨形摩根石總重10.80克拉，售價高達新台幣約1175萬元。她的座位安排也被視為一種肯定，坐在她左側的是劉宇寧，右側是檀健次，同排還有白鹿、龔俊等其他當紅藝人。

這次的成功，對比幾個月前趙露思的事業低潮，顯得格外戲劇化。2025年初，她公開自己患有憂鬱症，參與製作的公益綜藝《小小的勇氣》播出後引發爭議，最終停播。她後來更直接和經紀公司撕破臉，在直播中公開指責公司不負責任、拒絕解約，甚至提及曾被施暴的經歷。當時許多人都認為她的演藝生涯走到盡頭，就連趙露思自己也說恐怕難以再回到演藝圈，一度令粉絲相當不捨。

在趙露思今年陷入低谷期時，還有不少人拿另一位女星虞書欣跟她對比，勸她學對方待在舒適圈內好好演戲，並訓練自己保持強大的心態。但到了年底，情況卻出現對比。虞書欣因為陷入霸凌爭議，形象大受影響，就連新劇《雙軌》都被質疑演技沒有突破；而經歷轉型陣痛、嘗試新戲路的趙露思，反倒憑藉壓箱底的作品《許我耀眼》成功翻身。這部劇不僅在大陸創下紀錄，還登上Netflix播放量冠軍，並將版權賣到韓國電視台。

在星光大賞領獎時，趙露思哽咽地發表感言：「許妍這個角色，改變了我的命運。」她的經歷也反映出演藝圈常見的起伏——一直待在舒適區，再受歡迎的風格也可能讓觀眾感到疲乏；而不斷嘗試突破，即便會遭遇失敗，也可能有迎來轉機的一天。對趙露思而言，當年拍攝的《許我耀眼》，確實在最艱難的時刻為她的事業帶來了轉折。

