趙露思2025谷底翻身「如熹妃回宮」！星光大賞壓軸C位，一年的波折反轉帶來新生
對趙露思來說，2025年可說是極其起伏的一年。在12月的騰訊星光大賞活動中，她佩戴寶格麗百萬珠寶壓軸登場，並坐在內場第一排的正中央位置，氣勢強到被網友形容為「熹妃回宮」。這一切的關注，主要來自她主演的劇集《許我耀眼》創下驚人成績。該劇全網播放量突破300億，成為騰訊視頻年度最受歡迎的戲劇，也讓她獲得了「年度影響力藝人」大獎。
活動當晚，騰訊視頻給予趙露思極高規格的待遇。她不只在紅毯環節壓軸登場，進入內場換裝後，又再度壓軸現身，成為全場唯一「兩度壓軸」的藝人。她佩戴的寶格麗珠寶相當貴重，項鍊是博物館級的「One of A Kind 瑰彩羅馬摩根石項鍊」，全球僅此一件，從未公開販售；搭配的同款耳環，十顆梨形摩根石總重10.80克拉，售價高達新台幣約1175萬元。她的座位安排也被視為一種肯定，坐在她左側的是劉宇寧，右側是檀健次，同排還有白鹿、龔俊等其他當紅藝人。
這次的成功，對比幾個月前趙露思的事業低潮，顯得格外戲劇化。2025年初，她公開自己患有憂鬱症，參與製作的公益綜藝《小小的勇氣》播出後引發爭議，最終停播。她後來更直接和經紀公司撕破臉，在直播中公開指責公司不負責任、拒絕解約，甚至提及曾被施暴的經歷。當時許多人都認為她的演藝生涯走到盡頭，就連趙露思自己也說恐怕難以再回到演藝圈，一度令粉絲相當不捨。
在趙露思今年陷入低谷期時，還有不少人拿另一位女星虞書欣跟她對比，勸她學對方待在舒適圈內好好演戲，並訓練自己保持強大的心態。但到了年底，情況卻出現對比。虞書欣因為陷入霸凌爭議，形象大受影響，就連新劇《雙軌》都被質疑演技沒有突破；而經歷轉型陣痛、嘗試新戲路的趙露思，反倒憑藉壓箱底的作品《許我耀眼》成功翻身。這部劇不僅在大陸創下紀錄，還登上Netflix播放量冠軍，並將版權賣到韓國電視台。
在星光大賞領獎時，趙露思哽咽地發表感言：「許妍這個角色，改變了我的命運。」她的經歷也反映出演藝圈常見的起伏——一直待在舒適區，再受歡迎的風格也可能讓觀眾感到疲乏；而不斷嘗試突破，即便會遭遇失敗，也可能有迎來轉機的一天。對趙露思而言，當年拍攝的《許我耀眼》，確實在最艱難的時刻為她的事業帶來了轉折。
延伸閱讀
趙露思「蘋果水」掀熱潮！專家提醒：重點不是不能喝，而是別讓好食材「補過頭」
其他人也在看
曹西平驟逝 「東湖涼糕哥」淚揭13年暖舉：是我這輩子最大貴人
【緯來新聞網】資深藝人曹西平昨（29日）被發現在家中過世，享壽66歲，消息震驚各界。對此，過去因「東緯來新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2
曹西平生前與他們鬧翻！包偉銘結婚僅臉書通知 潘若迪紙紮錄影帶給他氣炸
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，而他離世當天凌晨才於臉書發文，如今驟然離世，讓粉絲相當震驚且不捨...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 4
曹西平怒4兄弟棄養父親斷聯！無緣三嫂龍千玉成「唯一親人」
【緯來新聞網】曹西平昨晚（29日）驚傳猝逝、享壽66歲，震驚演藝圈。入行43年，曹西平以歌手出道，後緯來新聞網 ・ 10 小時前 ・ 4
曹西平猝死遺體相驗！乾兒子Jeremy低調現身殯儀館 他：會先辦好後事
29日深夜，資深藝人曹西平猝死家中，享壽66歲。今（30日）下午，檢察官前往新北市立殯儀館相驗，曹西平的乾兒子（JEREMY）也抵達殯儀館，。起初曹的家屬不願出面料理後事，而歌手龍千玉是曹西平三哥的前妻，透過這樣一層關係，才將曹西平的後事交給Jeremy處理，不過警方指出，由於乾兒子Jeremy非血親，因此還是要經過司法相驗，才能發還遺體。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 5
一夜難眠！比莉聽聞曹西平噩耗爆哭 揭他為病父棄演藝事業：仁至義盡
資深藝人曹西平（四哥）出道至今超過40年，豈料昨（29日）晚間於新北市三重住家猝逝，引發外界震驚。然而，女星比莉在社群中得知曹西平噩耗後，「淚水聽不下來」，喊話曹西平一路好走。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 3
籃球》周杰倫來了！林書豪球衣退休儀式神秘嘉賓就是周董 Jeremy笑說周董騙我來不了
TPBL台灣職業籃球大聯盟新北國王退役球星林書豪2025年12月28日於新莊體育館舉行「Linsanity Forever」球衣退休儀式，現場湧入6500名球迷座無虛席，多位親友與籃壇人士齊聚一堂，共同見證這歷史性的一刻。而國王社群在上午9時47分張貼貼文「迎接一位神秘嘉賓，現身『林書豪球衣退休儀式』，邀請諸位見證這一刻 👀」，賽後也確定是「華語流行天王」周杰倫出席！Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前 ・ 21
曹西平離世！昔與包偉銘、潘若迪鬧翻 兩人得知噩耗回應了
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導資深藝人曹西平29日被發現於三重家中逝世，享壽66歲，震驚外界，讓許多粉絲及演藝圈好友相當不捨。而過去曾與曹西平傳出不...FTNN新聞網 ・ 7 小時前 ・ 42
福原愛再婚懷孕內幕曝光！泡湯聞硫磺味想吐 蜜月驗孕驚覺有喜
福原愛上週透過媒體宣布再婚懷孕的消息，今天（29日）新的報導內容出爐，她透露是在泡溫泉的時候察覺有異，驗孕後發現有喜。福原愛表示在與江宏傑離婚之後，與橫濱男交往，之後橫濱男的家人詢問她：「結婚作為家人一起走下去好嗎？」讓福原愛覺得如果是跟橫濱男結婚應該可以過得很好，因此決定再婚。自由時報 ・ 1 天前 ・ 74
曹西平生前惦記他1暖舉！康康吐最大遺憾 真實心聲曝光
資深藝人曹西平（四哥）有話直說，個性直率，是演藝圈中罕見的真性情。豈料，29日卻傳出他於新北三重家中猝逝的消息，享壽66歲。消息震驚各界，康康一早得知消息後，驚呼「怎麼會這樣呢？」三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發起對話
曹西平後事全安排好？他早交代3細節 坦言最怕「一個人在家走了」
在鏡頭前以直言敢言聞名的曹西平，私下卻是極其溫柔細膩的人。他不僅主動承擔起家中所有瑣事，包括洗衣、洗碗、倒垃圾等，也曾在節目上流露出對晚輩的深厚情感。他提及，乾兒子 Jeremy 的手部皮膚對清潔劑過敏，為此他甘願一人負責所有家務，絕不讓對方動手。這份關係不只建...CTWANT ・ 2 小時前 ・ 2
章子怡女兒才是「最強星二代」！遺傳媽媽高級國際臉、10歲就推出繪本作品 全網狂讚：顏值才華雙稱霸！
現場照片中可以看到，醒醒大方拿著自己的繪本合影，畫風童趣卻完整度高，不少網友直言「這真的不是隨便畫畫而已」，10歲就能完成一本有主題、有角色設定的作品，難怪被形容是才華型星二代。生日當天，醒醒的造型也意外成為討論亮點。沒有公主禮服或浮誇裝扮，而是以簡約、清...styletc ・ 1 天前 ・ 8
羅時豐豪宅超狂內部罕曝光！像古裝劇大宅邸 邰智源驚：以前秀場真好賺
「金曲歌王」羅時豐近年斜槓擔任YouTuber，《大牛比較攬》訂閱數突破25萬，節目中最受歡迎的單元《趣你家蹭飯》屢創百萬觀看紀錄，單元中都是羅時豐到素人家蹭飯，這次則由邰智源到羅時豐家吃飯，並由高齡86歲的羅媽媽掌廚。邰智源見到羅時豐的豪宅，驚呼像古裝劇中的大宅邸，直呼：「可見以前秀場真的很好賺。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 66
派翠克神模仿曹西平！「皮馬聊鬼來了」流傳10年經典 網讚看一次笑一次
資深藝人曹西平猝逝享壽66歲，他生前最讓年輕世代熟知的經典畫面，正是10年前在節目中被派翠克模仿的「皮馬聊，鬼來了」。消息曝光後，不少網友湧入重溫當年片段，直呼「現在看只剩滿滿懷念」，也讓這段綜藝名場面再度被翻出討論。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 1
周杰倫曬帥照喊「期待2026此刻」 網一看牛仔褲嚇傻：600多萬
【緯來新聞網】天王周杰倫與昆凌結婚10年，育有3個寶貝小孩，家庭生活甜蜜幸福，忙碌之餘也會在社群分享緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 97
林俊傑網紅女友「七七」背80萬名牌包 超狂身家曝
44歲金曲歌王林俊傑昨（29）日晚間在社群平台無預警公開認愛，對象是小他20歲的廣東女網紅「七七」（Annalisa），照片中七七背著的包包也被發現是要價80萬元的精品冰淇淋晚宴包，身價不斐。中天新聞網 ・ 9 小時前 ・ 14
曹西平乾兒子Jeremy是誰？哥哥、母親7年前雙亡 「真實身分」曝光
資深藝人曹西平昨（29日）晚間10點27分驚傳猝逝於新北市三重住處，享壽66歲。曹西平的乾兒子Jeremy前往住處探視時，發現他已無生命跡象，立即通報警消。救護人員到場後確認曹西平已明顯死亡，遺體出現屍斑與肢體僵硬，判定死亡多時，乾兒子當場忍痛放棄急救。如今乾兒子真實身分也曝光。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 3
66歲曹西平猝逝家中！小S「年初才痛失大S」公開回應了 11字吐心聲
資深藝人曹西平（四哥）於昨（29）日深夜驚傳在三重住處猝逝，享壽66歲。而他生前曾上蔡康永、小S主持的《康熙來了》，犀利風格深植人心。對此記者求證小S，她則回應：「會永遠記得他的獨特魅力。」蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 6
震驚曹西平離世！狄志為崩潰淚揭「生前最後約定」：再也無法實現了
資深藝人「四哥」曹西平驚傳昨（29）日深夜被發現在三重住處離世，享壽66歲。對此，資深媒體人狄志為得知消息後，悲慟在臉書發文表示「震驚到說不出話」，他回憶起去年兒子數學競賽奪冠時，曹大哥還親自留言「志為，好久不見，我一直都有follow你的粉專，你兒子很棒，加油喔」。當時狄志為還相約要和他去吃宵夜，怎料這段暖心的鼓勵竟成最後互動。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 5
成龍懊悔「嚴父教育」逼退房祖名…兒子連1年1通電話都不打了
國際動作巨星成龍（71歲），近日在宣傳新片時罕見談及與兒子房祖名（43歲）的疏離關係。成龍坦言過去篤信「嚴父出孝子」，長期採取高壓教育，甚至在兒子於特殊節日來電問候時予以斥責並掛斷電話，導致父子互動降至冰點。隨著年歲增長，成龍對此深感懊悔，公開認錯表示「教育方式錯了」，如今不再強求，只盼兒子能平安快樂。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 174
林俊傑情史盤點！緋聞對象「一字排開全女神」出道22年唯一認愛她
林俊傑（JJ）出道22年首度公開認愛，今（29）日大方分享與小20歲中國網紅「七七」（Annalisa）同框照，女方與他的家人互動自然，外界也解讀雙方關係穩定，晉升「天王嫂」指日可待。回顧林俊傑出道以來情史，曾與「S.H.E」田馥甄（Hebe）、「天氣女孩」林采薇（Yumi）、模特兒陳立泠等人傳出緋聞，感情動向備受關注。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 11