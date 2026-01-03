趙露思2026不藏了！拋出重磅喜訊 親吐健康近況：希望藥量減半

娛樂中心／蔡佩伶報導

中國女星趙露思雖然在去年（2025）面臨生病、與經紀公司產生合約糾紛，但後續她憑藉電視劇《許我耀眼》翻身，不只簽下新東家，人氣更是水漲船高。然而，趙露思在迎接全新一年的到來，她也透露了身體狀況，雖然尚未停藥，不過她表示在今年有望回歸演戲。

趙露思在2026年到來時，開直播和網友分享生活近況，表示新的一年希望能夠減少用藥量，讓身體更加健康，而趙露思也帶來好消息，透露預計今年春天參與新戲拍攝，至於戲劇的題材，趙露思表示會以懸疑類為主，事實上，趙露思自從休養回歸後，多為接下公益、時尚活動，至今仍還沒有進劇組工作。

網友們雖然樂意看到趙露思回歸戲劇圈，但也難免憂心她的身體狀況，趙露思則表示會調整好狀態才上工，未來除了拍戲之外，還會推出新歌以及參加綜藝節目，想必屆時又能掀起一波討論潮。

趙露思透露健康近況：希望用藥量減半。（圖／翻攝自趙露思小紅書）

