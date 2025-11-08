趙露思27日歲生日！工作室宣布「新程已啟」 傳新東家「打造15人團隊」拱她登頂

中國女星趙露思。取自微博趙露思工作室



中國女星趙露思9日迎來27歲生日，慶生前夕，她的個人工作室突然於微博發出一則貼文「新程已啟，前路燦爛，這一次，我們重新出發。」外界猜測可能暗示她即將正式宣布新東家。據傳，新東家是「虎鯨文娛」，特別為趙露思成立新經紀部門，配置多達15人的專屬團隊，從造型、宣傳、法務到品牌合作一條龍打造，全力推升她邁向事業巔峰。

11/8的成都生日會，被認為是趙露思「重啟新章」的正式起點。其工作室在9日凌晨貼文指出，27歲的趙露思，願你永遠被鮮花和真心圍繞、願你永遠只為感動和驚喜流淚、願你永遠忠於內心，與自由相伴。貼文寫到今年或許我們没有很多可以相見的机会，可我們已經擁有有了最好的禮物——許妍。那個用最真誠的演技打磨的角色，就是2025趙露思帶給大家最棒的驚喜。而你正如許妍一樣，在屬於自己的路上越走越明亮，越走越坦蕩

更早在11/8的貼文寫道：「我們會珍藏好所有的過往，並從此刻起，為未來的開始，悉心調好燈光與音響。」似乎象徵著趙露思的職業生涯正迎來新的起點。

文中更貼出她主演的夯劇《許我耀眼》影片花絮，指出劇中角色「許妍」在迷惘與挫折中尋找方向、重新出發，正如現實中的趙露思一般，勇於突破與蛻變，展現身為演員的執著與責任感。

趙露思去（2024）年傳出因過勞病倒送醫，甚至罹患失語症、抑鬱症，爆出經紀公司老闆霸凌她。趙露思曾經在微博控訴銀河酷娛壓榨，雙方激烈口水戰，她還將擁有3000萬粉絲的微博註銷，銀河酷娛只有她一位會賺錢的藝人，如果趙露思要解約還得付4億元人民幣（約新台幣17億元）的違約金。

