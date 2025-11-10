趙露思27歲生日前夕疑「狠甩舊東家」洩心境「新程已啟」貼文藏玄機！
娛樂中心／綜合報導
大陸人氣女星趙露思在明（9）日即將迎來27歲生日，然而在慶生前夕，她的個人工作室卻突然於微博發出一則意味深長的貼文：「新程已啟，前路燦爛，這一次，我們重新出發。」短短幾句話立刻引爆網路熱議，讓外界紛紛猜測這可能暗示她即將正式宣布新東家。
趙露思過去與經紀公司「銀河酷娛」鬧翻，指遭對方壓榨與毆打與霸凌，讓關係一度陷入僵局。如今工作室的新貼文被視為她與前東家問題已順利落幕。部分網友推測，趙露思下一步可能將加盟「虎鯨文娛」，甚至有粉絲發現，她對此傳聞未急著闢謠，與過去被指稱加盟「天浩盛世」時迅速否認的反應截然不同，令外界解讀這次的沉默或許代表「默認」。
該則貼文中，趙露思工作室寫道：「我們會珍藏好所有的過往，並從此刻起，為未來的開始，悉心調好燈光與音響。」語氣既感性又帶有儀式感，似乎象徵著她的職業生涯正迎來新的起點。文中更貼出她主演的夯劇《許我耀眼》影片花絮，指出劇中角色「許妍」在迷惘與挫折中尋找方向、重新出發，正如現實中的趙露思一般，勇於突破與蛻變，展現身為演員的執著與責任感。
趙露思憑《傳聞中的陳芊芊》、《星漢燦爛》、《偷偷藏不住》等劇走紅，成為新生代高人氣女星。近年來，她在戲劇表現與商業代言上表現亮眼，代言品牌橫跨時尚、美妝與生活各領域，在與公司鬧翻出事後的第一個代言，更是擠爆6層樓的商場，裡外萬人造成活動不得不被迫喊停。
粉絲們也在貼文底下留言祝福：「新起點新氣象，期待妳的下一部代表作」、「無論去哪家公司，都會一直支持妳」。隨著生日倒數及貼文的象徵意涵，外界推測趙露思很可能近日正式宣布新東家，為自己27歲生日獻上最具意義的「新開始」。
更多三立新聞網報導
名單外洩！39歲韓星IG誤傳「啪啪價目表」警方介入 經紀公司切割急解約
很多人不知道！機車上「加裝1物」恐遭檢舉 秒噴1800元
《唐伯虎點秋香》男星驚爆離世5年！曾為周星馳把脈 他嘆：早就不在了
王子偷吃粿粿！周曉涵發文喊「懂被背叛的心情」 遭閨蜜陷害：細思極恐
更多熱門影音：
顏正國人生殺青！楊貴媚 魏德聖都來了 高捷率《角頭》送別：阿彌陀佛迴向給他
吳亦凡入獄4年驚傳「絕食身亡」？ 剛過35歲生日！鐵粉高調慶生網傻眼
才爆熱戀春風！郭書瑤曝他超暖「我照顧你」 被問「喜歡王子類型嗎」：沒有特別關心
其他人也在看
趙露思27歲生日會爆哭！認了「以為無法再當演員」 官宣1事粉絲也哭了
大陸女星趙露思今（9）日迎來27歲生日，並於昨（8）日提前在成都舉行生日會。活動中，她在舞台上感動落淚，真誠坦言：「以為自己沒法再當演員了……。」同時感謝粉絲的支持，讓她得以重新站上舞台。趙露思也親口官宣新工作室的成立，揮別這兩個月以來的低潮期，準備迎接新的開始，現場粉絲聽聞後激動落淚，相關話題更在網上掀起熱議。王芷姍三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
趙露思突認「新程已啟」 工作室IP在四川 爆這天官宣新東家
趙露思突認「新程已啟」 工作室IP在四川 爆這天官宣新東家EBC東森娛樂 ・ 1 天前
趙露思生日會哽咽告白！含淚官宣「1大事」全場嗨翻
娛樂中心／吳宜庭報導中國女星趙露思今（9）日迎來27歲生日，並於昨日在成都舉辦盛大的粉絲生日音樂派對。她在舞台上哽咽落淚，感性坦言：「在前兩個月的時候，我確實有覺得，可能沒有辦法再當演員了」，一句話瞬間讓全場粉絲紅了眼眶。趙露思感謝粉絲在她低潮時給予力量，「是你們讓我覺得，就算生病也沒什麼大不了，我還是可以繼續做自己想做的事情」。同時，她也親口宣布成立新工作室，正式與過去的經紀公司劃清界線。民視 ・ 18 小時前
趙露思風光重返舞台！「前東家CEO」成新經紀人 超硬背景曝光了
27歲中國女星趙露思憑藉演出《傳聞中的陳芊芊》、《偷偷藏不住》等劇成為一線流量女星，雖然後來罹患失語症停工，與前經紀公司「銀河酷娛」撕破臉的局面，但如今她重新出發，昨（8日）生日會上親口宣布成立新工作室，其中簽約的經紀人超硬背景也全被挖出。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
趙露思辦生日會暴哭！憶生病淚崩：怕不當演員 官宣成立新工作室
中國女星趙露思近日舉辦免費生日見面會，與萬名粉絲共度難忘時光。活動於8日晚間盛大登場，趙露思不僅演唱多首新歌與舊歌，還精心準備華麗服裝與舞台設計，全力以赴呈現這場沉寂多時後的首次大型活動。整場見面會充滿感人時刻，不僅粉絲感動落淚，趙露思本人也數度哽咽，並在活動中宣布加入新工作室的喜訊，為其演藝事業開啟新篇章。TVBS新聞網 ・ 22 小時前
趙露思迎27歲生日！宣告「成立新工作室」回歸當演員 粉絲感動喊：只走花路
[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導中國人氣女星趙露思今（9）日迎來27歲生日，個人工作室也在微博發文寫下：「新程已啟，前路燦爛，這一次，我們重新出發...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
才揭傷疤「聲援范姜彥豐」 蔡瑞雪「無修正」原況片曝
娛樂中心／李汶臻報導因擁有甜美五官搭配絕妙體態，被封為「北一女神」的28歲女星蔡瑞雪，日前不惜自揭傷疤聲援男星范姜彥豐。近來飛往義大利散心的她，不時就上傳一系列人在異國的絕美辣照，每每釋出總能吸引大批粉絲圍觀。日前多張她無修正原況直出的畫面流出，引發上萬網友大暴動，她本人也大方直言：「懶得修圖了」。民視 ・ 1 天前
才刪光前未婚夫合照！賭王千金遭疑交新歡 壯碩男擁她入懷全被拍
現年36歲的何超雲是已故賭王何鴻燊與三姨太所生，妹妹則為何超蓮，她在3年前被擔任消防員的男友求婚成功，但今年8月卻被發現刪光彼此合照，疑似感情生變，如今何超雲曝光最新近況，其中一張照片見她被一名男子摟在懷中，看起來格外親密。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
MLB》聽到山本由伸也喊痛 克蕭笑說：「至少他還是人類啊！」
在生涯最後一季以世界大賽冠軍完美落幕，道奇3屆塞揚左投克蕭在奪冠後受訪時多次表達他對隊友山本由伸的讚嘆，在昨播出由貝茲主持的YT頻道節目中則說：「我應該去問問山本的身體狀況」，結果聽到史奈爾轉述「山本說他肌肉痠痛」後，這位傳奇左投作勢鬆了口氣笑道：「太好了，至少他還是人類啊！」自由時報 ・ 1 天前
《鬼怪》《太陽的後裔》導演出手！《親愛的X》3亮點打造最美惡女
金裕貞、金永大主演韓劇《親愛的X》改編自同名人氣網漫，描繪金裕貞飾演的頂級女演員「白雅珍」為攀上事業巔峰，不惜帶著偽善面具，殘酷踐踏他人的故事，劇集3大亮點公開。★ 追劇亮點一：豪華製作團隊的黃金組合《親愛的X》由《Sweet Home》系列、《鬼怪》、《太陽的後裔》、《陽光先生》等作品聞名的導演李自由時報 ・ 1 天前
趙露思27歲生日會淚崩爆哭 擺脫前公司宣布：成立新工作室
【緯來新聞網】中國人氣女星趙露思昨（8日）舉辦27歲生日會，全場氣氛感動又熱烈。她一登台便情緒潰堤，緯來新聞網 ・ 22 小時前
西門町伴手禮店小泡芙「一盒220元」！ 他傻眼：觀光客被當盤子
這名民眾在Threads發文表示，他日前到西門町一家伴手禮店逛逛，發現架上放著小泡芙，旁邊標示「買5送1」以及「220元」，而這也讓他忍不住質疑，「我是沒有去問到底多少，但這樣的標示，外國人都會認為一盒220吧！」原PO感嘆，「誰都不希望到國外被當盤子吧，這些其實便利商店...CTWANT ・ 22 小時前
許蓁蓁曝馬筱梅和大S兒女互動「像親生」
許蓁蓁和「Mandy」馬筱梅是多年閨蜜，汪小菲再婚時，特地飛北京祝賀好友，她日前出席名人公益創作活動，透露Mandy現在超級忙，活動代言接不完，是否後媽難當？許蓁蓁坦言：「她（Mandy）對小孩很好，沒有抱怨過，真心當自己小孩對待，我覺得很不容易。」今年大S女兒「玥兒」11歲生日，Mandy在她的畫室辦生日趴，覺得關係真的滿好。中時新聞網 ・ 1 天前
趙露思重新出發！生日會驚喜官宣一大事 爆淚「以為沒法再當演員」台下哭一片
趙露思重新出發！生日會驚喜官宣一大事 爆淚「以為沒法再當演員」台下哭一片娛樂星聞 ・ 21 小時前
粿粿道歉片竟「撞臉他」 本尊神回「1句」笑翻網！
娛樂中心／江姿儀報導前啦啦隊女神粿粿與男星范姜彥豐結婚3年，今年7月頻傳婚變，范姜上月拍片指控粿粿與王子（邱勝翊）有不正當男女關係，消息曝光震驚各界。1日粿粿拍攝17分鐘長片，回應指控與離婚導火線，且認了「和王子有踰矩行為」。然而網友不買單，還歪樓發現粿粿痛哭道歉的模樣激似YouTuber「尼克星」，引發熱議。民視 ・ 2 小時前
粿粿吃王子好友全裝傻！范姜彥豐氣到退追蹤 網教一招：能告密還不沾腥
藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿（江瑋琳）出軌王子（邱勝翊），稱粿粿自和王子一行人美國旅遊返台後態度大變，以「過去太常黏在一起」為由，要求有更多時間及空間獨自與朋友相處，更爆出共通好友選擇幫粿粿隱瞞，范姜彥豐心寒退追「好友」社群帳號，引起熱議。就有網友好奇「朋友出軌你會老實說還是幫忙隱瞞」？三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
林心如從小美到大！國中制服照出土 清純模樣網看傻了：都沒有變
49歲女星林心如憑藉電視劇《還珠格格》的「紫薇」廣為人知，近年來不只朝演員發展，還升格為戲劇製作人榮獲金鐘獎的肯定。今（9日）她在臉書中分享一張國中青澀制服照，引來許多網友留言，狂讚林心如都沒有變。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
爆「郭董母百歲高齡過世仍慶生」！曾馨瑩PO婆媳合照 發聲還原真相
鴻海創辦人郭台銘母親郭初永真6日辭世，享嵩壽100歲，郭台銘悲痛萬分。據了解，本月11日為曾馨瑩51歲生日，遭爆出曾馨瑩與好友們慶生，並開心與賈永婕、關穎合照。對此，曾馨瑩發文澄清，與好友聚會在本月4日，且她事前不曉得朋友會替她慶生，而她最敬愛的婆婆離世，她沉重寫下，「絕不可能在她離世的隔天仍去慶生。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前