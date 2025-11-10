趙露思27歲生日前夕疑「狠甩舊東家」洩心境「新程已啟」貼文藏玄機！

娛樂中心／綜合報導

女星趙露思明（9）日即將迎來27歲生日，然而她貼文似乎藏心境。（圖／翻攝自趙露思工作室官微微博）

大陸人氣女星趙露思在明（9）日即將迎來27歲生日，然而在慶生前夕，她的個人工作室卻突然於微博發出一則意味深長的貼文：「新程已啟，前路燦爛，這一次，我們重新出發。」短短幾句話立刻引爆網路熱議，讓外界紛紛猜測這可能暗示她即將正式宣布新東家。

趙露思過去與經紀公司「銀河酷娛」鬧翻，指遭對方壓榨與毆打與霸凌，讓關係一度陷入僵局。如今工作室的新貼文被視為她與前東家問題已順利落幕。部分網友推測，趙露思下一步可能將加盟「虎鯨文娛」，甚至有粉絲發現，她對此傳聞未急著闢謠，與過去被指稱加盟「天浩盛世」時迅速否認的反應截然不同，令外界解讀這次的沉默或許代表「默認」。

趙露思長文貼出近期心境，不過疑暗示即將迎來新東家。（圖／翻攝自趙露思工作室官微微博）

該則貼文中，趙露思工作室寫道：「我們會珍藏好所有的過往，並從此刻起，為未來的開始，悉心調好燈光與音響。」語氣既感性又帶有儀式感，似乎象徵著她的職業生涯正迎來新的起點。文中更貼出她主演的夯劇《許我耀眼》影片花絮，指出劇中角色「許妍」在迷惘與挫折中尋找方向、重新出發，正如現實中的趙露思一般，勇於突破與蛻變，展現身為演員的執著與責任感。

趙露思憑《傳聞中的陳芊芊》、《星漢燦爛》、《偷偷藏不住》等劇走紅，成為新生代高人氣女星。近年來，她在戲劇表現與商業代言上表現亮眼，代言品牌橫跨時尚、美妝與生活各領域，在與公司鬧翻出事後的第一個代言，更是擠爆6層樓的商場，裡外萬人造成活動不得不被迫喊停。

趙露思現身西安某百貨公司擠進萬人造成活動被迫中斷。（圖／翻攝TeenieWeenie中國 微博）

粉絲們也在貼文底下留言祝福：「新起點新氣象，期待妳的下一部代表作」、「無論去哪家公司，都會一直支持妳」。隨著生日倒數及貼文的象徵意涵，外界推測趙露思很可能近日正式宣布新東家，為自己27歲生日獻上最具意義的「新開始」。

