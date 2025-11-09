趙露思27歲生日會哭慘！《許我耀眼》大翻身 官宣：新工作室成立

大陸女星趙露思8日舉行27歲生日會，她在舞台上淚崩。（圖／攝自微博）

大陸女星趙露思先前火大開撕前經紀公司銀河酷娛，今（9）日是她27歲生日，昨日舉行盛大的生日會，她在舞台上直接爆哭，哽咽坦言「我覺得我可能沒有辦法再當演員了……」，全場粉絲跟著流淚，她除了感謝粉絲的支持讓她可以重回舞台，同時親口宣佈新工作室成立，也等於正式揮別前東家。

一連換上多套服裝的趙露思，在生日派對上向粉絲感性發聲，說道激動處完全破防，她流淚表示：「前兩個月的時候，我確實有覺得可能…可能沒有辦法在當演員了。所以，今天能夠就是在這裡見到大家，讓我覺得……」見趙露思不斷啜泣，現場粉絲也不斷打氣，她調整情緒後繼續說道，「但我絕對是開心的」。

廣告 廣告

大陸女星趙露思舉行27歲生日會，在舞台上數度哽咽淚崩。（圖／攝自微博）

一旁的主持人喊話送上衛生紙，一臉淚水的趙露思回想起先前重病，又和銀河酷娛鬧翻的遭遇，她繼續淚崩，「因為太難了！因為太難了！但是我想你們還有我一起都…讓我回到這個舞台上，讓我覺得…就算生病了，也沒有什麼大不了的，因為我還是可以做我想做的事情，謝謝你們……」。

趙露思這場生日會相當特別，據悉，「50道通關題+0元門票」的入場條件，包括每題2分、須獲得80分以上，名次還得搶進1萬名內，再加上實名預約認證，一連串操作下完全鎖定真粉，同時杜絕黃牛，讓鐵粉更加珍惜得來不易的票源。趙露思不只親唱新歌《Black Veit Bride》，同時在現場官宣新工作室，正式和前東家畫下句點，帶著人生新劇本重新出發。

更多中時新聞網報導

繁星申請名額10年新低 備審不實不錄取

疲憊、注意力降 恐是體內缺鐵

陳奕迅倫敦再現〈K歌之王〉激動落淚