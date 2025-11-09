趙露思27歲生日會淚崩爆哭 擺脫前公司宣布：成立新工作室

【緯來新聞網】中國人氣女星趙露思昨（8日）舉辦27歲生日會，全場氣氛感動又熱烈。她一登台便情緒潰堤，眼淚止不住，向現場粉絲坦承：「我那陣子真的以為，我可能無法再演戲了……」，最後更驚喜宣布擺脫前公司陰影，正式成立新工作室。

趙露思宣布成立新工作室。（圖／翻攝微博）

趙露思近期與銀河酷娛公司鬧翻，衝突一度登上熱搜。雖然過去幾個月風波不斷，但她在粉絲支持下重新站上舞台。昨晚，她一口氣換穿多套造型，向現場支持者傾訴心聲。提到生病與職涯低潮時，她數度哽咽：「這段時間真的好難走過來……但你們讓我堅持下來，也讓我回到這裡。」



活動中，主持人貼心遞上紙巾，趙露思強忍情緒繼續分享，「就算生病，我還是能做喜歡的事。謝謝你們陪著我。」她的話語激起共鳴，粉絲也不時應援打氣。這場生日會有別於一般粉絲見面會，採用特別的入場機制。參加者需完成總分100分中的題庫測驗，答對至少80分且排名前1萬名才能獲得入場資格。這種設計有效防堵黃牛，也顯示主辦方對忠實粉絲的重視。



活動尾聲，她不僅獻唱新曲《Black Veit Bride》，更在現場宣布個人工作室正式成立，象徵與前經紀公司的合作關係正式劃下句點，開啟全新事業篇章。

