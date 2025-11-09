趙露思27歲生日會爆哭！認了「以為無法再當演員」 官宣1事粉絲也哭了
記者王芷姍／台北報導
大陸女星趙露思今（9）日迎來27歲生日，並於昨（8）日提前在成都舉行生日會。活動中，她在舞台上感動落淚，真誠坦言：「以為自己沒法再當演員了……。」同時感謝粉絲的支持，讓她得以重新站上舞台。趙露思也親口官宣新工作室的成立，揮別這兩個月以來的低潮期，準備迎接新的開始，現場粉絲聽聞後激動落淚，相關話題更在網上掀起熱議。
趙露思在生日會上哽咽落淚說道：「前兩個月的時候，我確實有…我覺得……我可能沒有辦法再當演員了。所以今天能夠在這裡見到大家，讓我覺得……但我絕對是因為開心的，因為太難了！但是我想你們，還有我，讓我回到這個舞台上，讓我覺得就算生病也沒有什麼大不了的，因為我還是可以繼續做我想做的事情，謝謝你們……。」
趙露思去年起疑因太過操勞，身體出狀況，之後傳出罹患憂鬱症與失語症，拍戲行程因此一度中斷。之後，她公開與前經紀公司「銀河酷娛」的合約糾紛，指控對方長期壓榨、霸凌，甚至挪用其工作室帳戶資金，事件引發外界高度關注。隨後，趙露思更在直播中表示自己已「半隻腳踏出演藝圈」，並註銷3000萬粉絲追蹤的微博帳號，令粉絲相當震驚與不捨。
然而，近期與陳偉霆主演的新戲《許我耀眼》播出後，趙露思人氣非但沒有降低，反而日漸增長，收視率表現亮眼。昨日趙露思工作室更新個人簡介，簡介刪除「銀河酷娛」的郵件信箱，且IP位置顯示設於四川。
加上趙露思工作室昨日在微博發文寫下「新程已啟，前路燦爛，這一次，我們重新出發」，外界推測她已與前東家「銀河酷娛」解決合約事宜。至於未來將與哪一家經紀公司合作，對此趙露思工作室尚未正式回應，但有網友猜測趙露思可能將簽入「虎鯨文娛」，成為旗下藝人。
