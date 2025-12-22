趙露思5年後首度同框丁禹兮 甜喊「陳小芊」發糖 CP粉嗨翻

丁禹兮與趙露思睽違5年同框，網嗨喊夢回《傳聞中的陳芊芊》。（圖／翻攝自趙露思工作室、丁禹兮工作室 微博）

大陸男星丁禹兮因與女星趙露思合作，主演古裝甜寵劇《傳聞中的陳芊芊》一舉走紅，兩人在劇中飾演的「韓爍」與「陳芊芊」高糖互動成為不少劇迷心中的經典CP，然而自該劇於2020年播畢後，雙方長達5年未曾公開同台，一度被外界形容為「零售後互動」。直到昨（21日）舉行的2025騰訊星光大賞，兩人終於合體亮相，瞬間掀起熱烈討論。

當天典禮內場畫面曝光後，立刻引發網友瘋傳，丁禹兮一見到趙露思，便主動向她打招呼，還親切喊出劇中暱稱「陳小芊」，讓不少粉絲一秒夢回《傳聞中的陳芊芊》時期，趙露思聽到後笑容回應，兩人自然互動，也讓相關話題迅速掀起網上討論。

值得一提的是，丁禹兮當天因身體不適未能走紅毯，眼尖粉絲捕捉到他與趙露思的貼心互動，趙露思關心詢問他的身體狀況，「你不舒服是吧？有吃藥嗎？」，丁禹兮則回應自己下午已「掛水」（打點滴），短短對話展現兩人私下仍保有好交情。

回顧《傳聞中的陳芊芊》，該劇以低成本製作卻在2020年創下破億播放量，成為當年網路劇黑馬，不僅讓趙露思躍升95後流量小花，也讓丁禹兮從新人演員成功站穩腳步，如今時隔5年再度同框，讓劇迷倍感驚喜，兩人各自站上新高度後的「頂峰相見」，被劇迷形容為久違售後糖，網友紛紛留言直呼：「直接拉回2020年」、「兩個寶寶頂峰相見了」、「誰能快點給這兩人遞個劇本」、「永遠的韓爍和陳芊芊」。

