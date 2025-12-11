趙麗穎單獨出門 疑已和趙德胤分手「工作室態度被熱議」

38歲大陸小花趙麗穎2021年和馮紹峰離婚後，感情動向備受關注，今年5月狗仔拍到緬甸裔台灣籍導演趙德胤頻繁出入趙麗穎家，還獨自帶趙麗穎兒子「想想」外出，引來外界推測趙麗穎與趙德胤交往中，趙麗穎爆粗口回應，但沒正面否認。近日，大陸狗仔拍到趙麗穎單獨一人出門逛街，又引發網友熱議。

關鍵字「趙麗穎獨自出門逛街」今下午上了熱搜，有近40多萬點閱，據《劉一朵娛樂現場》報導，近日直擊趙麗穎穿泡泡襪，打扮充滿少女味，出現在一處地下室停車場，見司機將車開出來後，她立刻打開後車門，坐上車後離開，該狗仔好奇趙麗穎最近都沒參加年底盛典活動，不知道在忙什麼，更有人好奇她與趙德胤目前感情狀態。

趙麗穎先前拍攝電影《喬妍的心事》與導演趙德胤結緣，今年5月兩人鬧出緋聞，她本人跟工作室都沒回應，趙麗穎之後宣傳新作《在人間》時，先是帶了關鍵字「趙麗穎回應」、「在人間」，接著又發文特別帶上關鍵字「趙麗穎這算官宣戀情嗎」，回應「算你妹」。

上月，網上傳出好奇趙麗穎的下部作品，上月其工作室特別發文說：「鄧超范丞丞趙麗穎電影開機，假！！！」大動作闢謠，有網友說：「這個工作室真的有嘴，也闢謠一下和趙德胤的戀情吧，看別人說她緬甸媳婦總覺得不舒服」，其他人則回：「不闢謠就是....」、「人家不是自己闢謠了嗎？」、「當時也沒說假」、「支持麗穎追求幸福」。

