趙麗穎帶6歲兒看劇又被拍！抗議「鏡頭別對準未成年人」 3個月2次喊話洩堅定母愛

大陸女星趙麗穎在2019年生下一子，如今和前夫馮紹峰輪流育兒，在各自忙碌於事業的同時，仍細心呵護小孩成長。只不過，因為兩人在圈內都頗為知名，外出時屢屢遭到狗仔跟拍，近日又有她帶小孩看劇的偷拍照片流出，令趙麗穎不悅發聲：「懇請媒體記者不要把鏡頭對準未成年人！」

趙麗穎日前帶6歲的兒子看兒童劇，雖然戴著帽子、口罩遮擋臉孔，但還是被狗仔認出並偷拍。趙麗穎工作室為此在18日更新微博，發文呼籲不要再拍未成年人：「這種做法既違背新聞從業者職業道德，也會給未成年人身心健康造成傷害。希望大家停止傳播，不支持洩漏個人隱私的行為，守護每一份安寧。」

趙麗穎工作室公開呼籲不要再拍未成年人。（圖片來源：微博 趙麗穎工作室）

事實上，趙麗穎已不是第一次發出這種請求。她9月也曾用自己的微博公開發聲：「『媽媽』也是我的人生角色之一，陪伴孩子成長是每個媽媽都必然要做的事。現在以孩子母親的身份，懇請媒體記者不要把鏡頭對準未成年人，他們的私人生活應該得到保護，謝謝。」然而如今同樣的事情再度重演，令粉絲感到相當心疼。

