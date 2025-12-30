趙麗穎當客串！ 完成10年前約定⋯還延期開機

譚松韻首度挑戰仙俠題材，與侯明昊攜手主演的奇幻劇《逍遙》將開播，集結《狂飆》導演徐紀周與實力派製作團隊，加上趙麗穎驚喜客串，一上線便衝上熱播第一名。《逍遙》以人族、妖族圍繞「玉醴神泉」的千年紛爭為主線，譚松韻飾演灑脫善良的人族少女「肖瑤」，誤入萬妖谷後意外牽動妖界局勢，並與侯明昊飾演的萬妖之王「紅燁」展開一段糾纏三世的因果情緣。

譚松韻、侯明昊搭檔。（圖／愛奇藝）

譚松韻出道以來首次一人分飾兩角，同時詮釋靈動俏皮的肖瑤，以及前世背負家國使命的寧安公主。角色橫跨前世與今生，性格反差極大，讓她迎來全新挑戰。談到拍攝經驗，她表示仙俠戲大量仰賴想像力與無實物表演，最困難的是在特效環境中維持情緒連貫，還笑說：「一開始看到侯明昊展現瞬移法術時，我都會忍不住想笑場。」她也分享對角色的認同感，認為肖瑤最吸引人之處在於善良與可靠，並能勇敢說出「若我無能，遇佛燒香；若我有力，遇魔殺光。」用自己的方式守住世間平衡。

侯明昊繼《大夢歸離》後再度挑戰「大妖」設定，紅瞳、紅袍加身，氣場全開。他形容紅燁是個敢愛敢恨、霸氣又帶著破碎感的角色，三生三世的情感其實更像一場因果循環，「如果犯了錯，就必須用幾生幾世去償還。」談到與譚松韻的合作，他直言彼此默契十足，「她在處理角色時，會讓我有一瞬間以為這些情感是真實存在的。」

除了主線情感，《逍遙》另一亮點是趙麗穎特別出演反派「碎夢仙君」，角色曾守護蒼生，卻在背叛中逐漸黑化，一襲白衣展現冷冽仙氣，「我想讓三界記住疼」的台詞為劇情增添懸念。金士傑也客串演出「天晟皇帝」，為人妖衝突揭開序幕。

趙麗穎客串。（圖／愛奇藝）

導演徐紀周將其擅長的人物刻畫與權謀敘事融入奇幻世界觀，並透露趙麗穎的加入源於十年前合作《胭脂》時的約定，她當時得知後便主動相助，配合劇組，並在拍攝現場分享古裝拍攝經驗。