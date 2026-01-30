趙麗穎離婚後逆襲！黃曉明媽讚「真誠踏實」掀4.2億熱搜 事業家庭雙贏

記者林宜君／台北報導

演藝圈感情與事業常緊密相連，大陸女星趙麗穎與馮紹峰的婚姻就是例子。兩人2018年因戲結緣結婚，兒子「想想」於次年出生，形成三口之家。然而，2021年4月23日兩人官宣和平分手，共同撫養孩子。當時輿論多偏向男方，趙麗穎被貼上「強勢」「事業心過重」的標籤，評論區一度被負評淹沒，路人緣明顯下滑。

離婚四年後，趙麗穎憑作品與專業實力成功逆襲。黃曉明曾在綜藝《中餐廳》中稱讚她：「趙麗穎是我見過最真誠的演員之一，拍戲全靠內心共情力支撐角色。」他還提到，趙麗穎即使是配角也會提前打磨台詞、反覆揣摩角色，這份敬業態度逐漸讓輿論理性回歸。

離婚後，趙麗穎將精力全投入演藝事業，積極挑戰多元角色。《風吹半夏》《幸福到萬家》《與鳳行》等作品，讓她擺脫「古裝劇專業戶」標籤，並以《風吹半夏》中「許半夏」一角拿下多項中國影視大獎，實現演技與口碑雙贏。她也逐步跨向大銀幕，參與《第二十條》《向陽•花》《虎狼之事》《喬研的心事》《醬園弄》等電影，作品涵蓋文藝與商業多元題材。

近期，她與黃曉明主演的《小城大事》熱播，黃曉明透露母親是趙麗穎的「鐵桿劇迷」，稱讚她戲裡演得好、戲外性格踏實，這段互動迅速引爆熱搜，閱讀量破4.2億。（圖／翻攝自趙麗穎台灣粉絲會FB）

即便離婚，趙麗穎與馮紹峰仍維持良好合作模式，以孩子為中心共同照顧「想想」。去年有網友拍到兩人在兒童醫院分工合作，馮紹峰陪同掛號、排隊、抽血，趙麗穎則接手送孩子回家。這種理性、成熟的親子互動，也為她加分不少。趙麗穎的口碑逆轉不僅靠作品，社交平台的真誠分享與公益參與，讓她從「忽視家庭」的爭議人物，轉型為獨立女性標杆。品牌代言也從高頻消費品轉向美妝、母嬰與高端服飾領域，代言穩定且多為頭部品牌，展現商業價值穩步提升。

近期，她與黃曉明主演的《小城大事》熱播。1月26日，黃曉明直播宣傳時透露母親是趙麗穎的「鐵桿劇迷」，稱讚她戲裡演得好、戲外性格踏實。趙麗穎害羞自嘲「接受誇獎最好的方式就是先別出現」，這段互動迅速引爆熱搜，閱讀量破4.2億，關鍵詞「黃曉明媽媽夸趙麗穎」登上熱搜第一，如今的趙麗穎，以實力與敬業重新贏得口碑與尊重，證明女性的價值不必依附婚姻，作品與態度才是最強後盾。

