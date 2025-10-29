趙一半的政治軌跡
趙少康，這位台灣政壇的「活化石」，看他如何從「政治金童」走到「人人喊打」的人生軌跡，就像在看八點檔連續劇，他這齣戲比「甄嬛傳」更狗血，更精彩，更令人嘆為觀止，更令人拍案稱奇……
想當年，他連續幾次都以最高票當選台北市議員，因為看到李登輝的老奸巨滑而舉起反抗大旗，另起爐灶成立「新黨」並代表新黨參選台北市長，在三腳督（三個競選人）的情況下以極微小的差距敗給陳水扁，雖敗猶榮！
想當年，擔任環保署長時，那叫一個意氣風發，他站在立法院的講台上，口若懸河，唾沫橫飛，大家還以為他是在表演單口相聲，聽得如疵如狂……
政壇失意後，趙少康華麗轉身成了媒體人，尤如川劇變臉，從「署長」變成了「主播」，在電視上評論時事，指點江山，同樣可以用「口若懸河，唾沫橫飛」八個字去形容他的意氣風發；他在他的一畝三分地的「戰情室」中，經常找幾個同屬於「恐龍」級的戰友做來賓，相互吹捧，談笑風生，收視率能夠達到不錯的1.6，老趙也自我感覺良好，認為自己「天上的事情他知道一半，地下的事情他全知道」！難怪他會自封為藍營救世主，找一些他認為是「同志」的人成立了「戰鬥藍」！並且用偷雞摸狗的方式重新加入了國民黨。
2024年，台灣領導人選舉，綠藍白各出一組人馬參選，侯友宜由於民調不足，病急亂投醫，找到老趙當他的副手，老趙覺得老侯找對了人，帶領戰鬥藍衝鋒陷陣，在三腳督的選舉中再度以老二的失敗收場。不過老趙並不認為這是自己的失敗，他暗地裡想，如果他是選正的說不定可以翻盤？重新回到國民黨決策層的他，迷信只有自己才能夠Make KMT Great Again（讓國民黨再次偉大），對於主席一職志在必得！
趙少康早年，身分從國民黨變成新黨，又從新黨變成無黨籍；他做市議員、立法委員和環保署長，都是幹到一半就辭職，所以「趙一半」便成了他的綽號。 這次國民黨主席的選舉更加凸顯出他善變的人品，本來說要參選，後來把郝龍斌推出來做自己的擋箭牌，郝龍斌敗選後，他真的氣瘋了，他說是中共介選，鄭麗文的民調才能遙遙領先；他警告鄭麗文如果不剷除國民黨內的「紅統」，她將令出不了中央黨部的大門，哇……！這個老傢伙，不但沒有Make KMT Great Again，而且把KMT弄得人仰馬翻，群情激憤，連他的「戰情室」老顧客都當場發飆，趙少康一下子就變成了過街老鼠，人人喊打。
走筆至此，突然想到一首網路上流行的一首歌曲《沒出息》，就把這首歌送給老趙吧：
本來應該從從容容 遊刃有餘
現在是匆匆忙忙 連滾帶爬
睜眼說瞎話 你在哽咽什麼啦
你在哭什麼哭 沒出息！（作者為中美論壇社理事）
其他人也在看
林信義提前抵APEC！可能見到川普？細節曝光
[NOWnews今日新聞]2025年亞太經濟合作會議（APEC）將於10月31日至11月1日在韓國慶州舉行，台灣領袖代表林信義昨（28）日即啟程，過往我國代表在經濟領袖會議前1至2天才抵達，林信義提前...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
會宋濤遭圍剿 蕭旭岑批綠無恥又無能：沒有回應的價值
國民黨新任副主席蕭旭岑28日在天津會晤國台辦主任宋濤，被民進黨指中共鎖定國民黨核心，對此，蕭旭岑反批民進黨這些政客沒本事維持台海和平與兩岸關係，又阻止國民黨守護台灣人利益，是在扯台灣人後腿，對不起台灣人。民進黨政客無恥又無能，這種政治惡鬥的攻擊，沒有回應的價值。中時新聞網 ・ 1 天前
〈智慧能源週〉聯華林德展出氫能商用卡車 預計首座加氫站12月營運
聯華林德氣體今 (2025) 年參展「台灣國際智慧能源周、淨零永續展」，首度展示台灣首輛以氫燃料電池的重型卡車，林德氣體副總經理沈欣儒表示，位於台南樹谷園區首座加氫站已完成建置，預期在今 (2025) 年 12 月正式營運。鉅亨網 ・ 1 天前
台南廟宇古蹟修復 補助2億
記者盧萍珊∕北門報導 丹娜絲颱風重創台南，多處古蹟、文化資產受波及，其…中華日報 ・ 1 天前
赴陸拜會宋濤挨批「領旨」 蕭旭岑反嗆民進黨扯台灣人後腿
蕭旭岑昨日抵達天津，並拜會國台辦主任宋濤。他表示，國共兩黨正邁入新階段，盼能在「堅持九二共識、反對台獨」的共同政治基礎上加強合作，推動兩岸交流。對此，民進黨批評，中共統戰對象已重新鎖定國民黨核心，所謂「兩岸新階段」實為「統戰新階段」。蕭旭岑回應表示，國民...CTWANT ・ 1 天前
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 13 小時前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 9 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 17 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 15 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
范姜彥豐控粿粿「婚內出軌王子」！美國極樂片遭挖 網酸：原來是紀錄片
粿粿與范姜彥豐2022年結婚，婚後育有一女「小粿醬」，原本一家三口幸福美滿，未料今（29）日風雲突變。范姜彥豐無預警在社群發文，親口認了婚變，並爆出震撼內幕，痛批妻子「道德淪喪、婚內出軌」，更直接點名老婆出軌對象為王子，消息一出瞬間引爆。記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」鏡報 ・ 13 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
張庭罕曬全家福！15歲愛女逆襲變超模臉 「高級感」美貌驚艷眾人
台灣女星張庭與「台灣第一小生」林瑞陽結婚多年，兩人婚後淡出演藝圈、專心家庭與事業。雖長期定居上海經營公司，但一家四口的生活近況仍備受矚目。近日張庭在社群上罕見曬出全家福，凍齡外貌與一雙兒女的亮眼變化，立刻掀起網友熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前