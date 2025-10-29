（圖／本報系資料照）

趙少康，這位台灣政壇的「活化石」，看他如何從「政治金童」走到「人人喊打」的人生軌跡，就像在看八點檔連續劇，他這齣戲比「甄嬛傳」更狗血，更精彩，更令人嘆為觀止，更令人拍案稱奇……

想當年，他連續幾次都以最高票當選台北市議員，因為看到李登輝的老奸巨滑而舉起反抗大旗，另起爐灶成立「新黨」並代表新黨參選台北市長，在三腳督（三個競選人）的情況下以極微小的差距敗給陳水扁，雖敗猶榮！

想當年，擔任環保署長時，那叫一個意氣風發，他站在立法院的講台上，口若懸河，唾沫橫飛，大家還以為他是在表演單口相聲，聽得如疵如狂……

政壇失意後，趙少康華麗轉身成了媒體人，尤如川劇變臉，從「署長」變成了「主播」，在電視上評論時事，指點江山，同樣可以用「口若懸河，唾沫橫飛」八個字去形容他的意氣風發；他在他的一畝三分地的「戰情室」中，經常找幾個同屬於「恐龍」級的戰友做來賓，相互吹捧，談笑風生，收視率能夠達到不錯的1.6，老趙也自我感覺良好，認為自己「天上的事情他知道一半，地下的事情他全知道」！難怪他會自封為藍營救世主，找一些他認為是「同志」的人成立了「戰鬥藍」！並且用偷雞摸狗的方式重新加入了國民黨。

2024年，台灣領導人選舉，綠藍白各出一組人馬參選，侯友宜由於民調不足，病急亂投醫，找到老趙當他的副手，老趙覺得老侯找對了人，帶領戰鬥藍衝鋒陷陣，在三腳督的選舉中再度以老二的失敗收場。不過老趙並不認為這是自己的失敗，他暗地裡想，如果他是選正的說不定可以翻盤？重新回到國民黨決策層的他，迷信只有自己才能夠Make KMT Great Again（讓國民黨再次偉大），對於主席一職志在必得！

趙少康早年，身分從國民黨變成新黨，又從新黨變成無黨籍；他做市議員、立法委員和環保署長，都是幹到一半就辭職，所以「趙一半」便成了他的綽號。 這次國民黨主席的選舉更加凸顯出他善變的人品，本來說要參選，後來把郝龍斌推出來做自己的擋箭牌，郝龍斌敗選後，他真的氣瘋了，他說是中共介選，鄭麗文的民調才能遙遙領先；他警告鄭麗文如果不剷除國民黨內的「紅統」，她將令出不了中央黨部的大門，哇……！這個老傢伙，不但沒有Make KMT Great Again，而且把KMT弄得人仰馬翻，群情激憤，連他的「戰情室」老顧客都當場發飆，趙少康一下子就變成了過街老鼠，人人喊打。

走筆至此，突然想到一首網路上流行的一首歌曲《沒出息》，就把這首歌送給老趙吧：

本來應該從從容容 遊刃有餘

現在是匆匆忙忙 連滾帶爬

睜眼說瞎話 你在哽咽什麼啦

你在哭什麼哭 沒出息！（作者為中美論壇社理事）