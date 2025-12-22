一趟破500公里最長！Uber揭密2025台灣大數據 他狂搭2000趟次數居冠

Uber首度公布年度行程洞察，揭曉台灣人搭最長距離和搭最多次的數據。（Uber提供）

許多人習慣叫車代步，Uber首度公開2025年台灣整體行程洞察，其中，有人單趟行程搭了500公里，一路由台北到高雄；年度搭乘次數最多的用戶家住台南，一年完成超過2000趟行程。至於國外旅客來台使用Uber，日本人叫車次數居冠。

根據Uber統計，標準型優步為最受用戶歡迎的行程選項，減碳優步與純電舒適優步並列第二，顯示永續行程已逐步融入用戶日常移動選擇。優步小黃排名第三，展現平台提供的多元行程選項。

今年Uber再新推出「加大六人座優步」（Uber XXL），週末使用量較平日成長約3成，反映出遊與團體移動需求。目前Uber服務區域共16處，其中屏東、宜蘭、南投的行程次數年增率最高。

另外，Uber首度公開2025年台灣整體行程洞察則顯示，其中年度最長單趟行程突破500公里，從台北一路前往高雄；年度最高搭乘趟次的用戶來自台南，一年內完成超過2000趟行程，而日本則成為台灣用戶2025年海外叫車次數最高的國家。

事實上，台灣人到海外旅行，其實也愛用Uber叫車，統計顯示日本、南韓、香港是台灣人出國叫車地區前三名。此外，外國客來台亦會使用Uber，計有174個國家或地區在台叫車。

