一趟花掉500萬美元? 海格塞斯動用「末日飛機」帶川粉遊覽 引發特權質疑

美國末日專機E-4B守夜者。 圖 : 翻攝自美國空軍全球打擊司令部官網

[Newtalk新聞] 近日，一架被稱為「末日飛機」的神秘軍用飛機在洛杉磯國際機場降落，引發網路廣泛關注與猜測。綜合《紐約郵報》《洛杉磯時報》等多家美媒報導，這款被稱為「飛行的五角大廈」軍機罕見出現在民用機場，正值地緣政治緊張時期，其目的引發公眾疑問。

根據 X 帳號 「方舟子」，美國戰爭 ( 國防 ) 部長海格塞斯利用特權，帶領一批川粉登機，一趟來回花掉美國納稅人的 500 萬美元。

美媒報導，這架名為波音 E-4B「守夜者」軍機，是美國國家空中戰略指揮控制平台，在國家緊急狀態（例如核戰爭）期間保護總統及高級軍事指揮官，確保政府運作連續性。該機型能抵禦核攻擊與電磁脈衝，並配備先進通信系統，即使地面設施被毀也能保持指揮暢通。

美國(戰爭)國防部長海格塞斯帶領川粉登上末日專機守夜者飛行，花掉納稅人500萬美元，引發特權質疑。 圖 : 翻攝自 X / 方舟子

報導還稱，美國空軍僅有 4 架該型飛機，公眾目擊記錄極為罕見。

報導援引飛行追蹤數據稱，此次引起關注的「末日飛機」先從內布拉斯加州的奧福特空軍基地飛往馬里蘭州坎普斯普林斯，隨後飛抵洛杉磯。美國國防部後續向《紐約郵報》證實，美防長海格塞斯當時也在該飛機上，這是他正在進行的全美活動的一部分，該活動旨在宣傳美國國防工業基礎並鼓勵徵兵。

不過，五角大廈並未解釋為何此次使用 E-4B 而非常規政府專機，這與 E-4B 過往的保密性一致。根據美軍資料， E-4B 由波音 747-200 改裝而成，可進行空中加油，最長續航時間達 12 小時以上。主艙分為指揮工作區、會議室、簡報室、作戰團隊工作區、通信區及休息區 6 個功能區，最多可搭載 111 人。

美國末日飛機守夜者內部示意圖。 圖 : 翻攝自美國(戰爭)國防部

美媒稱，「末日飛機」現身洛杉磯機場後，在社交媒體上迅速引發熱議。有網民將其出現與當前國際局勢關聯，並發出「戰爭即將到來？」等疑問。也有媒體注意到，海格塞斯此行的隨行人員包括極右翼活動者蘿拉·盧默等人，他們還在網上發佈自己在飛機上的照片。

《洛杉磯時報》稱，這並非 E-4B 首次因公開露面引發討論。去年 6 月，該機曾飛往華盛頓附近的安德魯斯聯合基地，當時川普正權衡對伊朗的軍事行動方案；去年 9 月，該機曾在德克薩斯州沃斯堡被目擊者看到。此次 E-4B 是被一個「航空影片」的直播頻道捕捉到，它也被認為是該機 51 年飛行史中首次在洛杉磯國際機場亮相。

美國末日飛機守夜者駕駛艙。 圖 : 翻攝自美軍DVIDS官網