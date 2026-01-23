趣後龍拔蘿蔔 體驗農家樂

苗栗縣後龍鎮公所將舉辦「一一五年度蘿蔔節活動」，並於日昨在後龍鎮公所大廳辦理活動記者會，為系列活動正式揭開序幕。記者會開場特別邀請大庄排舞班帶來精彩演出，展現社區活力與在地特色，同時宣告一月二十六日開放報名共七百組，邀請大家一月三十一日一起來~趣後龍.拔蘿蔔、看表演、嚐美食、DIY，體驗農家樂（見圖）！

本次蘿蔔節活動訂於一一五年一月三十一日在後龍鎮秀水里土地公廟附近農地熱鬧登場，活動主題為「趣後龍拔蘿蔔」，邀請民眾走入田間、親身體驗農村樂趣。

活動共提供七百組名額供民眾參與，每組可獲得三張美食兌換券及宣導品一份(拔蘿蔔活動專屬茄芷袋)。報名方式僅需繳交3張未對獎統一發票（限一一五年一至二月），不限金額，所有發票並將捐贈給公益團體，兼顧公益與環保理念。

後龍鎮除盛產西瓜、甘藷及花生等「三寶」外，亦擁有多元豐富的農特產品。藉由蘿蔔節活動，期望推廣在地農業特色、活絡農村經濟，並喚起民眾對農村文化的美好記憶。

活動需事先報名，採網路報名及公所現場報名兩種方式，報名日期自一一五年一月二十六日上午八時起，額滿為止。網路報名名額三百組，公所現場報名四百組（需親至後龍鎮公所辦理），合計七百組。