趣淘漫旅歲末回饋 國旅卡享優惠
（凱撒趣淘漫旅-台南提供）
記者黃文記∕楠西報導
歲末年終將至，凱撒趣淘漫旅台南館重磅回饋，鼓勵持有國旅卡的民眾把握機會利用補助額度出遊放鬆，隆重推出「國旅卡限定歲末回饋專案」，凡刷國旅卡入住，即可用二千九百九十九元的優惠價格入住原價破萬元的雙人豪華景觀客房。專案內容再加碼贈送雙人早餐與晚餐、六項冒險設施體驗，以及曾文水庫入園及停車費，每日名額有限。
趣淘漫旅台南館表示，這次專案主打二九九九元雙人入住豪華景觀客房，即可享「萬元全包式享受」，專案贈送內容涵蓋能夠吃到台南道地美食的店早餐、晚餐，還有讓凱撒趣淘漫旅台南獲「尖叫飯店」頭銜的六項冒險設施活動｜自由落體、翱翔漫旅、高空漫步、攀登競技、光束任務、全館解謎，以及能夠欣賞山水美景的曾文水庫園區門票，滿足愛冒險、想放鬆的多元旅客。
專案即日起至一一五年一月底前，只要使用國旅卡透過飯店官網或電話訂房，即可享有週一至週四國旅卡限定優惠價與贈送內容。
凱撒趣淘漫旅台南店設有戶外椰林泳池、特色餐飲與趣淘星球等親子遊憩空間，並提供高鐵免費接駁。飯店所在的曾文水庫、西拉雅國家風景區擁有遼闊山水景致，還能參與環湖遊艇至山豬島餵食野生山豬、飛鷹峽谷賞鷹。
