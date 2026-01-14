趨勢獵人賺錢術1／嗅到錢味才出擊 40歲吃播網紅不蹲低點也能賺翻倍
吃播網紅直雲經營「阿青的玩樂日記」10年多，IG累積24萬粉絲追蹤，是美食界知名的部落客，他一邊吃播，一邊也投資理財，跟著主流抱緊強勢股賺波段，練就一套「右側交易」投資策略；相較多數投資人進場的第一堂課都是「買在最低點」，但直雲卻主張嗅到錢味才出擊，他笑稱自己是趨勢獵人，「與其長期蹲守，我寧願嗅到趨勢啟動再出擊，一樣吃得到肉。」
2025年看好AI潮流，以股價420元買進台達電，抱緊至今翻滾2倍，直雲靠著「右側交易」的投資策略，在股市累積可觀獲利，原本只打算買2,500萬元的新成屋，最後加碼購入3,000萬元的高樓層戶型，偕新婚妻入厝，「不是我突然膽子變大，而是用投資撐起我的底氣。」
直雲不蹲低點，反而是緊盯趨勢確立後，狠狠咬住行情，「許多散戶迷信抄底，蹲點等待起漲，但我不吃魚頭，專攻魚身。」直雲投資採取「右側交易」，他解釋，「我不會因為起漲點沒買到就不買，因為很多股票第一波漲勢可能是假性復甦。」他靜待趨勢確立、股價翻揚後再進場。
「右側交易」專攻魚身的目標，是抓取中間段40％～50％的漲幅，「雖然進場點比別人高，但因為趨勢已經形成，勝率和資金效率都更高。」直雲坦言，可能少賺一點，但風險低很多。
從大方向抓到主流題材，直雲再精挑具備基本面的標的，「基本面就是看每月營收年增率，是否持續正成長，顯示公司正處於擴張期。」
而小散戶要贏，直雲建議跟著龍頭走最簡單，「只要把資金放在『對』且『穩』的地方，就能避免籌碼混亂而造成的不安，且大盤震盪時，龍頭股較抗跌，不容易被甩轎。」AI潮流席捲，直雲觀察AI伺服器所需的高階電源供應器，出貨逐季爆發。以台達電為例，2025年7月單月營收454億元創下歷史新高，「證明AI用電越多，台達電越賺。」他在股價約420元時買進，至今已經翻倍賺。
另外，記憶體今年迎來反彈，而龍頭股南亞科身為台灣第一大、全球第四大的DRAM廠，是最值得關注的標的。直雲回憶，2025年6月公司營收呈現「月增、年增雙成長」的態勢，且他逛光華商場買記憶卡，發現店員手寫價格每天都在改，有的店家甚至像賣海鮮一樣，只標「時價」，這些現象表示記憶體產業庫存調整結束、終端需求猛爆性恢復，於是他在股價52元時進場，雖然當時股價已從底部反彈15％，但他並不介意沒吃到魚頭。
