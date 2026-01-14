趨勢獵人賺錢術2／南亞科52元抱到破200元 他只做一件事：緊跟「真主力」

直雲觀察投信連續買超2天就是進場訊號，緊跟投信腳步等於是站在巨人肩膀上賺錢。

40歲的投資達人直雲，讀研究所時因為「太閒」而學習理財，「我像許多新手一樣，專找熱門基金排行榜的標的，定期定額買進。」當年仍是投資小白，買過歐洲、新興市場甚至非洲基金，「後來才發現這種『撒網捕魚』的方式，根本賺不到錢。」直雲猛K理財書、勤做筆記，這才領悟到，想要賺取強勢股波段，除了基本面，更要看懂「誰在買股票」，而「投信買超」就是明燈。

營收持續正增長的基本面確認後，再評估籌碼面，「投信有龐大研究團隊支撐，資源比我們多太多，我認為連續買超2天就是趨勢確認的訊號，投信看基本面買，我們緊跟上車，等於是站在巨人的肩膀上賺錢。」直雲在2025年靠著這套心法，緊跟投信腳步進場南亞科、台達電，抱股至今翻倍賺。

直雲還說，投信是市場「真主力」，相較外資有可能存在「假外資」，自營商則是短線進出，投信的買盤具參考性；「他們不會今天大買、明天全砍，因此跟著投信買，勝率高。」

他舉例，2025年6月初投信連續數日買超南亞科，股價突破年線，再從3大法人買賣超統計觀察，買超淨額明顯轉強，「股票是熱錢堆出來的，法人用真金白銀表態，表示市場資金正反應未來的獲利上修預期，對股價有明顯支撐。」而52元持有南亞科至今，直雲手上的部位已漲至破200元，他觀察，投信買盤動能還在，因此決定不下車、抱緊處理。

再以台達電為例，投信6月下旬連續2日買超共3,891張，之後也是一路買進，激勵直雲大膽跟單，而投信在2026年初連續買超，3大法人也敲進，因此他抱股至今未下車。

市場傳出三星與海力士已向伺服器、PC及智慧手機用的DRAM客戶提出漲價，2026年第1季報價將較2025年第4季飆漲60％～70％，「我認為將帶動記憶體族群繼續噴漲，每天都有好消息！股價也會非常強勢。」直雲分析。

粉絲李先生從直雲身上學到，投資要買強不買弱，不做當沖，但也不要傻存，要懂得掌握主流趨勢和資金動向，靈活賺取波段，「而且他都建議手上持股一次不超過5檔，甚至用《三國演義》的『5虎將』來比喻，檔檔都必須是具備人氣基本面的猛將，這樣才能打贏勝仗。」李先生說，持股5虎將之一是台達電，他是在2025年7月跟著上車。

