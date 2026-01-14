趨勢獵人賺錢術3／真打房一來他秒清倉 工程師靠營建股賺進3000萬房子

央行祭出第7波信用管制，營建股首當其衝，政策改變，直雲果斷出清。

投資市場有句話說：「會買是徒弟，會賣才是師傅。」許多散戶追求「長期持有」、「領息存股」，但投資達人直雲提醒，買股票不應該傻傻存，以為抱著不動，財富就能天長地久，要能夠「見壞就收」，嗅到趨勢轉向就該下車。2024年他靠著對房市政策的高度敏感，在營建股走弱前夕精準出清，保住獲利，也賺進一棟3,000萬的新房。

「投資除了關注公司財報，更要緊盯大環境的風向何時改變。」直雲回憶2024年央行總裁第7波信用管制出手，是營建股的最後榮光，「打房之後，整個房市會變冷清啊！我知道這場遊戲結束了，要趕快跑。」

當時他重押海悅、達麗等標的，獲利豐厚，但打房政策一出，他毫不戀棧，第2天見盤面轉弱就清倉，「那是真打房，產業基本面瞬間反轉，跑得快才能保得住利潤。」其中海悅出脫獲利200萬。

而前幾年房市火熱，直雲觀察投信主打就是達麗，「有投信在撐場面，我就安心啊！再加上達麗的財報也持續穩健增長，人家投信錢多資源多，當然要跟著上車。」當時達麗、海悅都是直雲的主要持股，他也透露，嗅到強勢股會先用100萬資金試水溫，再順勢加碼至400～500萬元部位。

對於存股股來說，直雲也教戰，原本住在「可愛動物區」的存股標的，突然變成野狼時，就要賣出、獲利入袋。

退休族陳小姐就說，「直雲都教我們，投資像吃魚，魚頭魚尾不重要，魚身就能讓我們吃得很飽滿，也就是抓住中間段的40％～50％獲利即可；而一旦基本面改變就要果斷下車，投入的資金才有效率。也就是投資的藝術不僅在進攻，還要懂得『撤退』。」

她回憶，過去在40元時買進PCB設備股揚博，殖利率6％，「多年來這檔股票都乖乖不動，我就持續領息；但是2025年挾著AI題材，揚博股價突然漲到史上新高180元，直雲一直鼓勵我，該賣就要賣，我大概是在股價150元時出清持股。」

原因是當可愛動物區的動物（指存股標的），像野狼一樣奮力跳高時，很容易成為主力鎖定的標的，而一般投資人就應該要適時獲利入袋，不該再抱上抱

