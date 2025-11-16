趨勢科技攜手NVIDIA 守護新世代AI工廠

全球網路資安領導廠商趨勢科技（東京證券交易所股票代碼：4704）宣布與NVIDIA Blue Field展開全新整合，將防護直接嵌入資料中心層級，為AI工廠提供更安全且具擴展性的防護。此全新方案讓企業能更快速部署AI，同時降低多租戶AI雲環境中的風險，並符合嚴格的合規要求。（見圖）

NVIDIA Blue Field資料處理單元（DPU）是一款專為從中央處理器（CPU）分擔、加速及隔離基礎架構與資安任務而設計的處理器。Trend Vision One? Endpoint Security（AI Factory端點偵測與回應，EDR）部署於NVIDIA Blue Field上，能蒐集並監控主機與網路資訊，並與趨勢科技威脅情報進行關聯分析，以偵測可疑行為。除了此次與BlueField整合外，趨勢科技也是首批通過NVIDIA RTX PRO Server驗證的資安廠商之一，為AI工廠帶來專為企業級環境打造的資安防護。

廣告 廣告

趨勢科技平台暨業務長金敬秀表示：「代理式AI將開啟生產力、效率與商業敏捷性的全新時代，但前提是必須建立在安全的基礎上。這正是趨勢科技致力於透過零信任執行機制與AI原生威脅偵測創新，推動AI資安發展的原因。我們與NVIDIA的整合方案，將為高效能AI部署建立全新的市場標準。」

NVIDIA資安傑出資安架構師（Sr. Distinguished Architect for Cybersecurity）Ofir Arkin表示：「隨著企業建置AI工廠，他們必須在不犧牲創新的前提下，保護大規模且高速運作的基礎架構。透過與NVIDIA Blue Field的整合，Trend Vision One建立了一個全新的AI工廠端點偵測及回應類別，結合硬體層級的隔離與即時威脅洞察，從資料中心層面守護關鍵的AI資產。」